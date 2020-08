De Primera Mano Tajín Educación, ¿innovación o mentira?

Por Omar Zúñiga

El próximo lunes 24 de agosto inicia formalmente el curso escolar 2020-2021 con la novedad (que a esta alturas ya no es novedad) de la educación a distancia impartida a través de la televisión abierta.

Este convenio celebrado el 3 de agosto pasado y presentado con bombo y platillo en Palacio Nacional, fue tildado por el mismísimo presidente López Obrador como un hecho histórico del cual su gobierno es pionero, así tal cual…diría entonces el descuartizador, vamos por partes.

De entrada lo que no se dijo en aquella mañanera, pero que ya fue revelado por el mismo López Obrador, es que el famoso convenio, que se presentó de entrada como un asunto algo así como altruista, no lo es tanto y le costará al erario (a usted y a mí) la friolera de 450 millones de pesos, cantidad que se erogará a diciembre, pues en caso de que este asunto se alargue, obvio, costará más.

De esta cantidad, no hay nada, de recursos extra para los profes, ni para el transporte, de aquellos que fueron “seleccionados” para “contribuir a la Cuarta Transformación y ser parte de la historia del México moderno”, es decir los maestros que producirán los programas, desde el guión hasta posproducción, todo es gratis, pues en este gobierno con tener zapatos basta -AMLO dixit-.

Otra de las dudas que asalta, a los docentes que participan en este proyecto es que no saben cómo van a a evaluar.

El ciclo pasado se les pedía a los alumnos que contestaran unas preguntas y las guardaran en una “carpeta de evidencias”, que en el mejor de los casos se las debían enviar como foto a los maestros, sin embargo esta carpeta al final del día valió madre, pues la instrucción que recibieron era acreditar al alumnado. ¿Entendible por las circunstancias?…, probablemente, sin embargo, el resultado es el mismo al final de cuentas, pues no hay una real medición del aprovechamiento y mucho menos del nivel del Sistema Educativo, ya jodido per sé .

En este año escolar, a los alumnos se les pedirán “retos”, por ejemplo, cuando se trate el tema “litratura novohispana”, un reto será leer a la Décima Musa (Sor Juana para que le pasen el dato el presi), sin embargo será sólo una sugerencia, nunca de manera obligatoria.

Y todo esto viene a cuento, pues la máxima autoridad educativa del país, el secretario Esteban Moctezuma, ha dicho que todo el material impartido por la tele será ¡curricular y evaluable!, pero él mismo ha dicho que tampoco habrá tareas, entonces cómo carajos van a evaluar.

Pero esto es como La Bamba, pues hay otra cosita…, de la información que Moctezuma ha revelado a cuentagotas y por diferentes medios, es que al personal docente lo acompañará un conductor (porque supuestamente son profesionales de la comunicación), es decir, imagine usted a un maestro impartiendo clase de Español con Galilea Montijo o Pedrito Sola a un lado.

En fin…, pero por si todo esto fuera poco, nos quieren vender la idea de que este gobierno está innovando en la educación a distancia, que ha hecho algo histórico, y la realidad nos muestra una mentira más…

En los albores de la década de los 60 del siglo pasado, cuando gobernaba Adolfo López Mateos, el secretario de Educación Pública era aime Torres Bodet, quien a su vez fungió como director general de la UNESCO en el periodo comprendido entre 1948 a 1952 -la época de la posguerra- en donde conoció el modelo italiano TV-SCUOLA, que instrumentaría en México años después –1962-, a través del sistema de Telesecundaria.

Este innovador sistema buscaba precisamente llevar la educación pública a los lugares más recónditos del país, como un derecho consagrado en la Constitución. (Note usted estimado lector, que si este párrafo se descontextualiza cobra una vigencia increíble)

Como dato extra, el ambicioso proyecto se designó para su desarrollo al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes (periodista, por cierto) quien es el iniciador y pionero de este sistema educativo (quitando a Torres Bodet).

Vale la pena un poquito más de historia…, en 1966 la Telesecundaria entró en fase experimental, para que en el tristemente célebre 1968, quedara oficialmete inscrita en el Sistema Educativo Nacional. En 1981 mutó a UTEC (Unidad de Educación Educativa y Cultural); en 1988 cambia la denominación a UTE (le quitan lo cultural, pues cultura y educación no es lo mismo) para terminar la transformación en 1999 a como lo conocemos actualmente: Dirección General de Televisión Educativa (DGTE).

Este breve repaso histórico tiene el único objetivo de mostrar el devenir de la educación a distancia en nuestro país durante ¡casi 60 años¡, que nació, creció y se ha desarrollado en gobiernos anteriores, aunque parezca perogrullada, pues vale la pena señalar que México no empezó a existir el 1 de diciembre de 2018 y que nos guste o no –y que quede bien claro que no se defiende a nadie, y el objetivo sólo es mostrar hechos- hay infraestructura, modelo, programas, sistemas… preexistentes, que vale la pena rescatar. No todo es blanco y negro como nos lo quieren hacer creer día a día.

Como colofón, el sistema telesecundaria, año con año, se encuentran al menos tres (escuelas o claves) entre las 10 mejores secundarias del país en aprovechamiento públicas y privadas, dicho esto por Guillermo Chao, un personaje que estuvo de facto al frente de la DGTE en unas tres ocasiones. Calidad, hay y es indiscutible.

La razón -nos explica –“los alumnos no tienen distractores y hay compromiso. Las aulas son instaladas en lugares remotos que muchas ocasiones no tienen ni energía eléctrica del tendido de CFE y que les es proveída por medio de paneles solares, factor que además les representa a los alumnos una novedad en su vida diaria”.

El argumento entonces que da el presidente López Obrador de que lo que empezará el lunes es nuevo y emprendedor de la 4T, no por justo y bien trovado, deja de ser puro cuento.

Todo lo que van a hacer ya está hecho, no hay innovación; como en muchos temas, en lugar de ir para adelante, hemos retrocedido en el tiempo a la prehistoria, al priismo más recalcitrante…, aunque pensándolo bien, esto explicaría muchas cosas.

¡Qué barbaridad!

