Curso de Estudio de los Fundamentos de la sabiduría de la Cábala

El curso “Introducción a la sabiduría de la Cábala” es un curso que nos da las bases y los fundamentos para su estudio correcto y de esta manera avanzar de manera correcta en el estudio

de la Cabalá.

En el curso se estará presentado al estudiante, las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio.

RESUMEN DE LA SEMANA

1.- El plan de la creación de “beneficiar a sus creados” es elevar al hombre al nivel del Creador.

2.- La condición fundamental para realizar este plan es que el hombre lo desee por sí mismo.

3.- Para desarrollar en el hombre un deseo independiente de asimilarse al Creador, el Creador debe ocultarse del creado.

4.- El creado se va alejando del Creador a lo largo de un prolongado proceso, a través de los cinco mundos espirituales durante su desarrollo en este mundo, y llega a un estado de completo ocultamiento.

5.- Hoy en día, el proceso de desarrollo del deseo de recibir llegó a su fin, y es por eso que la sabiduría de la Cábala se revela.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS (del curso)

1.- Pregunta:

¿Qué creó el Creador y por qué?

Respuesta: Creó el deseo de recibir, para que obtenga los beneficios que desea brindarle.

2.- Pregunta:

¿Cuál es el beneficio preparado para el hombre en el plan de la creación?

Respuesta: Asemejarse al Creador.

3.- Pregunta:

¿Por qué es necesario que el Creador se oculte del creado?

Respuesta: El creado puede lograr el plan de la creación si lo hace por voluntad propia; esta voluntad es posible solamente mediante el ocultamiento.

4.- Pregunta:

¿En qué se mide la semejanza y la cercanía con el Creador?

Respuesta: La semejanza se mide de acuerdo a la medida de semejanza con el atributo de otorgamiento. La cercanía, de acuerdo a cuánto nos asemejemos a Él.

5.- Pregunta:

¿Qué hay de especial en el desarrollo del deseo de recibir en nuestra

época?

Respuesta: En nuestra época, el deseo de recibir ha llegado al final de su desarrollo en este mundo, y comienza a despertarse en el individuo el deseo de espiritualidad.

TÉRMINOS CABALISTAS

Deseo de otorgar – el Creador, fuerza de amor y entrega.

Mundo de Ein-Sof (Infinidad) – el estado en el cual el deseo de recibir está lleno de todo lo bueno que el plan de la creación le tiene preparado.

Olam (mundo) – nivel de ocultamiento del Creador. Olam del heb: “Eelem” (ocultamiento) – (existen cinco mundos espirituales: Adam Kadmón, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá).

Este mundo – la realidad en la cual el deseo de recibir oculta totalmente al Creador del hombre.

Majsom (Barrera) – el límite entre este mundo y los mundos espirituales.

Deseos mundanos – deseos básicos que no dependen de la sociedad.

Deseos sociales – deseos desarrollados, que son despertados y llenados por la sociedad.

Etapa de hablante –el deseo de recibir en el nivel de Adam (persona).

El final de la corrección – completa semejanza al Creador.

Nota: Así como El deseo de otorgar se refiere al Creador, cuando se habla del deseo de recibir, se refiere a la Criatura.

(Orden del Desarrollo del Curso)

Hemos aprendido que la sabiduría de la Cabalá es el método de revelación del Creador a sus creados en este mundo.

Esta se revela según el desarrollo del deseo de recibir, y en nuestros días, quien

desee estudiarla puede hacerlo y este es el caso de ustedes.

En la próxima parte aprenderemos de qué manera descubrimos al Creador.

PREGUNTAS AL CABALISTA MICHAEL LAITMAN

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR

/ Por María

1.- Pregunta:

Somos la consecuencia del programa del Creador. Él nos creó con el deseo de recibir. Está programado en la luz misma. ¿Somos culpables por esto?

Respuesta: Nadie te culpa. Tú solo te encuentras dentro de la naturaleza.

2.- Pregunta:

¿Qué es lo que quiere la naturaleza de nosotros?

Respuesta: La naturaleza no quiere nada. Nos ofrece una vida digámoslo así correcta, normal, equilibrada. Una existencia ideal. Pero solo si seguimos su ley integral.

3.- Pregunta:

Yo sigo la ley. Fui creado con el deseo de recibir, así que recibo para mi propio beneficio, ¿Cierto?

Respuesta: ¡No! Esto no es suficiente. Hay que pensar en los demás,

porque uno está con ellos dentro del mismo sistema.

Comentario: Pero así me crearon. No puedo pensar en los demás.

Respuesta: Aquí hay que agregar la propia conciencia. Nos desarrollará al nivel del Creador.

En algún momento del desarrollo, tomaremos la oportunidad para crecer y darnos cuenta en cuál sistema nos encontramos. Si se cumplen las condiciones para el equilibrio de este sistema, recepción y otorgamiento, entonces comenzaremos a sentir su carácter general, es decir, al Creador.

5.- Pregunta:

¿Quiere decir que fui creado de forma opuesta a la luz, solo para darme cuenta de esto y querer cambiar por propia voluntad?

Respuesta: Sí. Esta oportunidad existe para cada una de las criaturas.

Seguimos juntos en el esfuerzo…

