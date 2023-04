Curso de estudio de los fundamentos de la sabiduría de la Cabalá

El curso “Introducción a la sabiduría de la Cabalá” es un curso que nos da las bases y los fundamentos para su estudio correcto y de esta manera avanzar de manera correcta en el estudio de la Cabalá. En el curso se estará presentando al estudiante, las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio.

PUNTOS PRINCIPALES, ESTUDIADOS DE LA SEMANA

1.- La Luz crea al deseo de recibir en un proceso de cuatro etapas denominado “Cuatro fases de la Luz directa”.

2.- La Fase 4, de las cuatro fases de la Luz directa, es el deseo de recibir que se creó, y todas las fases anteriores a la misma, son discernimientos de la Luz.

3.- Para permitir al creado tener un deseo independiente, el Creador aleja de Sí el deseo de recibir a través de cinco mundos espirituales:

1.- Adam Kadmón

2.- Atzilut

3.- Briá

4.- Yetzirá

5.- Asiyá

Hasta este mundo, lugar en el que el Creador está totalmente oculto de nosotros.

4.- Todos los mundos espirituales se encuentran dentro de la persona. Los mundos Espirituales son revelados ante nosotros mediante la corrección del deseo de recibir con la intención con el fin de otorgar. En la corrección del deseo, paso tras paso, ascendemos por la escalera de los mundos espirituales hasta la corrección final.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS (del curso)

1.-Pregunta: Resume brevemente las cinco etapas de la creación del deseo de recibir.

Respuesta:

Fase de Shóresh: Deseo del Creador de otorgar a los creados.

Fase 1: Deseo de recibir.

Fase 2: Deseo de otorgar.

Fase 3: Deseo de recibir con el fin de otorgar.

Fase 4: Deseo de disfrutar de la posición del Creador.

2.-Pregunta: Detalla la estructura de los mundos espirituales, y explica la causa de la salida de los mundos.

Respuesta: El mundo más superior es el de Adam Kadmón, le sigue el mundo de Atzilut y los mundos de Briá, Yetzirá y Asiyá. Debajo del mundo de Asiyá, se encuentra este mundo. La causa de la salida de los mundos, es la necesidad de ocultar al Creador del creado. Los cinco mundos espirituales, son de hecho, niveles de ocultamiento, que se van incrementando, del Creador hacia el creado.

3.-Pregunta: ¿Dónde se encuentran los mundos espirituales y cómo asciende la persona por sus peldaños?

Respuesta: Todos los mundos espirituales se encuentran dentro de la persona. Estos mundos son distintos niveles del deseo corregido con la intención con el fin de otorgar. En la corrección del deseo, paso tras paso, subimos por las escaleras de los mundos espirituales.

TÉRMINOS CABALISTAS

1. Luz – Deseo de otorgar.

2. Kli (vasija) – Deseo de recibir.

3. Cuatro fases de Luz directa – Proceso de crear un Kli a partir de la Luz.

4. Maljut – El deseo de recibir que fue creado en las Cuatro fases de Luz directa.

PREGUNTAS A MICHAEL LAITMAN CABALISTA

¿QUÉ ES LA ORACION DE MUCHOS?

En cada lugar donde el hombre rece se incluirá en todos y la fuerza de la Creación dirá: “yo moro dentro de mi pueblo”, yo no debo sentirme allá arriba, sino incluir mi cabeza entre todos, y no salir de entre todos, y así el hombre necesita incluirse en la oración para no separarse de los demás.

El hombre por sí sólo no puede ser acercado, porque es una ofensa al Creador creer que él es más importante que los demás.

Sin embargo, cuando él ora por todos para que el Creador ilumine la oscuridad para todos, ahí todos suben, y también el hombre que pide, pues él se encuentra dentro de todos.

Nos parece como si fueran muchas oraciones, tener una oración para mi, para el pobre, para el rico, para el individuo, para los pueblos, para las mujeres, para los niños, pero en verdad, todas estas oraciones que hablamos son tipos de oraciones, porque otra oración no es aceptada, no hay algo así, como una oración que no sea completa incluyendo a todos y esto proviene de la formación general del alma, porque en el alma general se encuentran todas las almas.

Estas almas se encuentran en una relación recíproca siempre, en una conexión mutua entre todas, cada cual con todas. Esta conexión entre las almas vive, existen, se encuentran, en una comunicación total.

Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer respecto a nosotros, que nos encontramos en este mundo en un estado de separación total?, no sentimos que estamos en una conexión ni comunicación, sólo ahora se nos enseña esto, en nuestros días.

Debemos incluir toda la creación dentro de nosotros, porque ésta es un todo único.

La naturaleza inanimada, vegetativa, y animada y todos los humanos de la tierra y también todos aquellos que vivieron en el pasado, los cabalistas que pavimentaron este camino para nosotros y quienes ya han cumplido con su corrección dentro del deseo general, todo esto debe convertirse en un todo único, sin tiempo ni espacio, por ello debemos rezar y esa es la oración de muchos.

FIN

