Curso de estudio de los fundamentos de la sabiduría de la Cabalá

El curso “Introducción a la sabiduría de la Cabalá” es un curso que nos da las bases y los fundamentos para su estudio correcto y de esta manera, avanzar de manera correcta en el estudio de la Cabalá. En el curso se estará presentando al estudiante, las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio.

RESUMEN DE LA SEMANA

1.- Los libros de Cabalá son la única conexión entre el mundo espiritual y nuestro mundo.

2.-Muchos de los libros de Cabalá fueron escritos y archivados porque el deseo de recibir no estaba lo suficientemente desarrollado para la revelación de la sabiduría de la Cabalá.

3.- Los escritos de Baal HaSulam son los más adecuados para el estudio de la sabiduría de la Cabalá en nuestra generación, puesto a que los compuso para el deseo de recibir que se revela en esta generación.

4.- Las dos composiciones más importantes de Baal HaSulam son “Interpretación del Sulam para el Libro del Zóhar” y “Talmud Eser Sefirot”.

5.- Los escritos de Rabí Baruj Ashlag (hijo de Baal HaSulam), constituyen un nexo de unión entre nosotros y la cadena de los grandes cabalistas, que comienza con Abraham y termina con Baal HaSulam.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS (del curso)

1.- Pregunta: ¿Por qué es tan importante para los cabalistas escribir libros de Cabalá y publicarlos?

Respuesta: Los libros de Cabalá son la única conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Mediante estos escritos, los cabalistas conectan entre el sistema espiritual que alcanzaron y la persona común que vive en nuestro mundo.

2.- Pregunta: Describa tres características importantes de la ““Interpretación del Sulam para el Libro del Zóhar”

Respuesta:

1) Traducción del arameo al hebreo;

2) Aclaración de las pará- bolas materiales en su sentido espiritual, de modo que no se puedan materializar;

3) Organización de la escritura de modo que lo que está escrito en el “Libro del Zóhar” actúe sobre nuestra alma de la forma más efectiva.

3.- Pregunta: ¿De qué trata el “Talmud Eser Sefirot”?

Respuesta: De la aclaración de la estructura de los mundos espirituales.

4.- Pregunta: ¿Cuál es la función de Rabash en la cadena de los grandes cabalistas?

Respuesta: La conexión entre los grandes cabalistas y la persona común en nuestro mundo, y la adaptación del método de la Cabalá para las almas que se revelan en nuestra generación.

TÉRMINOS CABALISTAS

1.- Descubrimiento de una porción y ocultamiento de dos porciones – La revelación de la sabiduría de la Cabalá en la medida deseada, y de acuerdo a ello, su ocultamiento en la medida deseada.

2.- Interpretación del Sulam para el Libro del Zóhar – La interpretación de Baal HaSulam sobre del “Libro del Zóhar” de Rabí Shimón Bar Yojai. .

3.- Talmud Eser Sefirot – Interpretación de Baal HaSulam a los escritos del Arí.

PREGUNTAS A MICHAEL LAITMAN CABALISTA

Pregunta: no. 1

Leí en algún lado que existe un lugar en la Torá que contiene los 72 nombres de Dios y que transmite un mensaje al ser leído. También, que si se consideran los caracteres hebreos en forma vertical, aparecen en columnas de tres caracteres y cada columna contiene una palabra referida a Dios. No sé si lo han notado, pero Dios suele ocultar las cosas a la mirada ordinaria, como aquí. ¿Podrían enviarme una copia de dicha parte de las Escrituras en hebreo?

Respuesta: La Cabalá utiliza muchos conceptos matemáticos como matrices, geometría, números, gráficos, caracteres y letras, etc. Estos acercamientos son códigos mostrados en la Biblia, los cuales nos suministran información acerca de temas espirituales y su interconexión. Cada nivel espiritual posee un nombre y el número equivalente a la suma de las letras del nombre. La transformación de un nombre a un número se denomina “Gematría“. Estos códigos aluden a los niveles espirituales que deberíamos alcanzar.

Pregunta no. 2:

Hace siete años comencé a buscar a Dios, el Creador, el Padre. Entretanto, mi vida entera fue destruida y perdí todo lo que me era querido. Un día le dije: “¡No descansaré hasta que me contestes! ¡Eres todo lo que me queda!” Ahora he comenzado a percibir luces alrededor de la gente y de los animales. ¿Es esto una manifestación de Cabalá? Quiero conocer a Dios y crecer espiritualmente.

Respuesta: Tu situación es precisamente la que motiva al ser humano a estudiar Cabalá. El camino hacia el conocimiento de Dios es muy difícil y requiere un estudio específico. Y sólo después de que se devele una percepción espiritual, uno comprende que las percepciones anteriores eran sólo productos de su imaginación. No se puede percibir a Dios sin ascender a los mundos superiores mediante la transformación de las características egoístas en altruistas.

Pregunta no. 3:

¿Es cierto que el rabino Ashlag pensaba que la Cabalá debía enseñarse a todos, judíos y gentiles, por igual? ¿Piensan Uds. que el gentil tiene su lugar en el proceso de corrección, o está pensado para ser estudiado sólo por judíos? y, ¿en qué consiste el proceso de corrección?

Respuesta: Habrás leído en la Biblia que al final de la corrección todos conocerán a Dios, desde el más joven al más anciano, sin distinción de sexo ni de raza. La Cabalá se ocupa del ser humano y del deseo de recibir, creado por Dios. Este deseo de recibir incluye a todas las criaturas. Por lo tanto, todos los que deseen participar del proceso de corrección pueden hacerlo. La corrección consiste en cambiar las propias intenciones de egoístas a altruistas, por ejemplo, de beneficiosas para uno mismo a beneficiosas para el Creador. Se espera que toda la humanidad participe de este proceso.

