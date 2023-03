Curso de estudio de los fundamentos de la sabiduría de la Cabalá

Tanto las palabras como el contenido mismo de los libros le sonarán abstractos.

Por ejemplo, una de las citas del libro “Árbol de la vida” del Arí (15): “Debes saber que antes de que fueron emanados los nobles y creados los creados, había una Luz Superior simple que llenaba toda la realidad”.

Si bien las palabras son conocidas y el conjunto tiene algún sentido, no está claro en absoluto de qué se trata: ¿Qué es “luz superior simple?, ¿de qué realidad habla antes de la creación de los creados?, etc.

La persona que da sus primeros pasos en el estudio de la sabiduría de lo oculto, puede pensar que los libros de Cabalá se ocupan de asuntos abstractos, pero en realidad, no hay en los libros de Cabalá, ni una palabra que no tenga un sentido real.

Uno de los fundamentos de la sabiduría de la Cabalá es: “Todo lo que no alcanzamos, no lo definiremos con nombre o palabra”. Es decir, los cabalistas escriben únicamente sobre los logros espirituales que ellos alcanzaron de hecho, en sus sentidos, y no escriben de cosas que no alcanzaron ellos mismos.

La realidad espiritual que el cabalista alcanza, no es menos real que la realidad material que nosotros alcanzamos en nuestro mundo.

De hecho, si tomamos en cuenta que la imagen del mundo material es una ficción temporaria, que se revela dentro del deseo de recibir, mientras este no está corregido, entonces precisamente la eterna realidad espiritual que se revela con la corrección del deseo, es real y verdadera.

Aquí volvemos a remarcar un principio importante referente a la percepción de la realidad espiritual: los cabalistas no perciben al Creador mismo tal como es en su esencia.

Del mismo modo, nosotros no captamos la esencia de las cosas en nuestro mundo.

Esto es dado a que el individuo siempre capta la realidad a través del deseo de recibir y nunca sabe cuál es la verdadera realidad, sino cómo se impresiona de ella, de lo que está por fuera de ella.

Y así, del mismo modo que no sabemos, por ejemplo, cuál es la esencia interior de la electricidad, o qué es realmente ese papel que estamos mirando ahora, tampoco los cabalistas perciben al Creador tal como Él es en Su esencia, sino tal como lo perciben en sus deseos de recibir.

Y de todos modos, estas limitaciones de la percepción no les molestan para captar una imagen clara y suficiente de la realidad espiritual y describirla en sus libros.

