Curso de Estudio de los Fundamentos de la sabiduría de la Cabalá

El curso “Introducción a la sabiduría de la Cabalá” es un curso que nos da las bases y los fundamentos para su estudio correcto y de esta manera avanzar de manera correcta en el estudio de la Cabalá. En el curso se estará presentando al estudiante, las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio.

RESUMEN DE LA SEMANA 5/5

Lo que nos debe quedar claro es:

1.- El deseo de recibir por sí mismo no es ni bueno ni malo; es la materia de la Creación. El bien y el mal se miden únicamente en relación al uso que le damos al deseo de recibir, en beneficio propio o en beneficio del prójimo.

2.- El uso del deseo de recibir en beneficio propio se llama “intención con el fin de recibir”. El uso del deseo de recibir en beneficio del prójimo, se llama “intención con el fin de otorgar”.

3.- Cada persona en nuestro mundo trabaja según la intención con el fin de recibir. Para cambiar la intención con el fin de recibir, tenemos que estudiar la sabiduría de la Cabalá.

4.- Corrigiendo nuestra actitud hacia el prójimo, de la intención con el fin de recibir a la intención con el fin de otorgar, conectamos a nosotros los deseos del prójimo, ampliamos nuestras vasijas de recepción y captamos la realidad espiritual en el Kli (vasija) corregido.

5.- La diferencia entre la sabiduría de la Cabalá y otros métodos de moral es, que en la sabiduría de la Cabalá no se reprime el deseo si no se corrige la intención.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS (del curso) 3/3

De acuerdo las dudas principales que a menudo se presentan, hemos preparado las siguientes preguntas:

1.- Pregunta: ¿Qué es la intención con el fin de recibir, y qué es la intención con el fin de otorgar?

Respuesta: Intención con el fin de recibir es el uso del deseo de recibir en beneficio propio. La intención con el fin de otorgar es el uso del deseo de recibir en beneficio general.

2.- Pregunta: ¿Qué relación hay entre los deseos del prójimo y la percepción de la realidad espiritual?

Respuesta: Para poder sentir la realidad espiritual, debemos ampliar nuestras vasijas de recepción. Debemos salir del cálculo egoísta y estrecho del “beneficio propio” y conectarnos a los deseos de los demás.

3.- Pregunta: ¿Qué es otorgamiento según la sabiduría de la Cabalá?

Respuesta: Un estado en el que sentimos los deseos del prójimo como nuestros.

TÉRMINOS CABALISTAS

1.- Intención – La forma de uso del deseo de recibir.

2.- Intención con el fin de recibir – El uso del deseo de recibir para beneficio propio.

3.- Intención con el fin de otorgar – El uso del deseo de recibir para beneficio del prójimo.

4.- Corrección – Cambio del uso del deseo de la intención con el fin de recibir a la intención con el fin de otorgar.

5.-Otorgamiento – Estado en el que sentimos que los deseos del prójimo, son como propios.

PREGUNTAS A MICHAEL LAITMAN CABALISTA

La intención es el plan de acción completo

1.- Pregunta: ¿Qué es la INTENCIÓN?

Respuesta: Digamos que el deseo está en un estado y ahora quiere trasladarse a otro. Para ello, es necesario inducir una acción que lo traslade desde el primer estado al segundo. El plan implica lo siguiente: el conocimiento preciso de donde estoy, donde quiero estar, y qué acciones y fuerzas son necesarias para que yo pase de un estado a otro. Todo este programa es lo que llamamos «intención» o el plan.

Es como si «el plan de la creación» fuera el programa completo que define con qué iniciar y con qué terminar, qué pasos seguir en el camino, cómo utilizar los materiales, fuerzas e instrumentos para llevar a cabo su pensamiento inicial. Está dicho: «El resultado final está en su pensamiento inicial».

2.- En la intención, todo esto existe en potencia y luego se realiza en la práctica. Esto significa que la intención aparece en mí, sólo cuando estoy muy consciente de la situación actual y sé exactamente lo que quiero adquirir. «Qué es lo que suelen preguntar:

¿Cuáles son tus intenciones?

¿Qué quieres ganar?

¿Qué resultados esperas?»

La intención es una expresión de la necesidad de un cambio que ya hemos planificado, comprendido, experimentado, implementado y llevado a término.

La acción misma se lleva a cabo por medio de la fuerza de la Luz y, por lo tanto, no le corresponde a la criatura. Sólo las intenciones tienen algo que ver con la criatura: Qué tanto que se ha conocido él mismo, al Creador, y cómo y en qué forma esto hace actuar al Creador. Una persona tiene que saber tanto como sea posible.

Mientras sigo creciendo, ascendiendo en la escalera de los grados espirituales, yo demando más del Creador, especificando todos los detalles de Sus acciones. Ya sé cómo actúa y cómo me afecta a mí.

Conozco, en cada detalle y particularidad, como tomará lugar dentro de mí, en mi «cuerpo» (deseos). Desde mi experiencia de Él y yo, ya sé cómo ocurrirá todo.

Al final, obtengo tales detalles que pueden manejar Su programa, por Él: Yo entiendo este programa en su totalidad, cada elemento de él, todos sus mecanismos hasta los más pequeños giros. Cuando llego al final de la corrección (Gmár Tikún), llego a conocer en su totalidad, Su plan desde el principio hasta el final, todos los pasos, desde Su lado y desde el mío. Esto significa que he adquirido la intención completa.

La Luz está siempre en acción. Pero, ¿Cómo actúa y cómo debo exigir que Él me transforme? Todo esto es el trabajo de la persona que necesita conocer al Creador, la relación entre la Luz y el deseo.

Bueno, hemos aprendido, que la sabiduría de la Cabalá, es el método de revelación del Creador a los creados en este mundo.

Aprendimos que, con el fin de revelar al Creador, debemos cambiar la intención de “con el fin de recibir” a “con el fin de otorgar”.

En la próxima parte, estudiaremos cómo cambiar la intención.

FIN

Seguimos juntos en el esfuerzo…

