Curso de estudio de los fundamentos de la sabiduría de la Cabalá

El curso “Introducción a la sabiduría de la Cabalá” es un curso que nos da las bases y los fundamentos para su estudio correcto y de esta manera avanzar de manera correcta en el estudio de la Cabalá. En el curso se estará presentando al estudiante, las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio.

RESUMEN DE LA SEMANA

Puntos principales

1.- Según la sabiduría de la Cabalá, la realidad por fuera de nosotros, no tiene forma propia. El individuo que capta la realidad es quien le da forma.

En otras palabras, el hombre forma la imagen de su realidad.

2.- También el Creador del cual habla la sabiduría de la Cabalá, es el Creador como lo captamos nosotros y no como es en realidad. El Creador, tal como es realmente, se llama en la sabiduría de la Cabalá “Su Esencia”, y la sabiduría de la Cabalá no trata de Él.

3.- El deseo de recibir es un programa interno que dirige el mecanismo de nuestra percepción de la realidad. Nosotros vemos lo que queremos ver.

Para captar la realidad espiritual, debemos cambiar el programa según el cual captamos la realidad, o sea, el deseo de recibir.

4.- Según la ley de equivalencia de forma, para captar la realidad espiritual, debemos desarrollar dentro del deseo de recibir, una sensibilidad respecto a la espiritualidad, o en otras palabras, introducir en su interior algo del atributo de otorgamiento.

Respuestas a las preguntas (del curso)

1.- Pregunta:

¿Cómo se crea en el individuo, la imagen de la realidad según la sabiduría de la Cabalá?

Respuesta: Uno capta la información que está por fuera de él a través de los cinco sentidos, la procesa mediante el intelecto, y como resultado, recibe en su cerebro posterior, la imagen de la realidad.

2.-Pregunta:

¿Qué debemos hacer para captar la imagen de la realidad espiritual?

Respuesta: Debemos cambiar el “programa” que maneja el mecanismo de la percepción de nuestra realidad, o sea, cambiar el deseo de recibir, – de recibimiento a otorgamiento.

TÉRMINOS CABALISTAS

1.- Ley de equivalencia de forma

Para captar algo, debemos desarrollar en nuestro interior una sensibilidad respecto a ese algo. Para alcanzar la realidad espiritual, debemos contener el atributo de otorgamiento, porque la espiritualidad es otorgamiento.

2.- Su Esencia

La sabiduría de la Cabalá, se ocupa únicamente de la forma en la que percibimos al Creador, y NO del Creador mismo, tal como es. El Creador, tal como es, se llama, en la sabiduría de la Cabalá, “Su Esencia”.

PREGUNTAS AL CABALISTA MICHAEL LAITMAN

PERCIBIMOS TODO DENTRO DE NUESTROS DESEOS

/por admin

Recibí unas preguntas sobre la percepción, lo que el Creador desea de nosotros:

1.-Pregunta:

La Cabalá dice que todo está dentro de nosotros, incluyendo al Creador. Pero, también dice que debemos salir de nosotros mismos y sentir a los demás. ¿No es contradictorio?

Mi respuesta: Percibimos todo dentro de nuestros deseos. Sin embargo, estos deseos pueden ser «para uno mismo» es decir dentro de uno mismo, dentro de nuestro egoísmo, o «para los demás», es decir, fuera de uno mismo, fuera de nuestro egoísmo. De cualquier manera, sólo percibimos lo que penetra por nuestros sentidos.

2.- Pregunta:

¿Qué quiere el Creador de nosotros? Yo no lo entiendo. Lo único que sí entiendo es que soy un deseo de recibir placer y El otorga todo el placer. Y, si deseo alcanzar Su meta, me tengo que volver como Él, alcanzando equivalencia completa con el deseo de otorgar. Esto es necesario para alcanzar Sus pensamientos y formas. ¿Me encuentro en el buen camino?

Mi comentario: Hasta ahora, sí. Y revelará todo el resto usted mismo mediante sus «conversaciones» con el Creador.

3.- Pregunta: ¿Por qué, Cabalá ahora?

Respuesta: Para los cabalistas, la respuesta a esta pregunta es sencilla. La Cabalá tiene un solo propósito: ofrecer una perspectiva que ayude a responder a la pregunta “¿cuál es el sentido de mi vida?” y ahora más que nunca la gente se pregunta por el significado y el propósito de su vida. Una vez satisfechas las necesidades materiales (y, en algunos casos, satisfechas más allá de la imaginación), aun así, la gente siente un vacío en su vida. La Cabalá es una disciplina que motiva reflexiones y nuevas perspectivas de vida, lo cual proporciona satisfacción espiritual. Esta es la clave de su vigencia y popularidad en nuestros días.

Nosotros, la humanidad del siglo XXI, ya estamos listos para ver la Cabalá tal como es, como un método científico, empírico y probado a través del tiempo, para alcanzar la espiritualidad mientras vivimos en este mundo.

Seguimos juntos en el esfuerzo…

