CRECIENTE DESCONFIANZA EN CAPITALISMO, GOBIERNOS E INSTITUCIONES

No solo el cine y la música tienen premios anuales, pues el próximo 31 de marzo la industria aeronáutica entregará los Crystal Cabin Awards, una buena referencia a las innovaciones del sector, siendo una de las más novedosas las soluciones flexibles para la cabina del futuro, como lo propone Dubai Aviation Engineering Projects con sus son cabinas retráctiles que permitirán la inserción de habitaciones completas, desde restaurantes hasta spas, en la cabina del avión.

La configuración también está en la agenda de Airbus, con su Cabin Vision 2030, una extensión de “espacio aéreo”, reconfigurando asientos y de formas de dormir más flexibles con módulos intercambiables. Otros nominados son los alumnos de la Universidad de Cincinnati que desarrollaron un tipo de cabina que incluye una larga mesa de café, para poder realizar reuniones durante el vuelo.

Acumen es favorito de los premios con The Room, una lujosa clase ejecutiva para All Nippon Airways, que combina el estilo moderno y japonés con el asiento más ancho de su clase. También figural The Loft de Virgin Atlantic, creado para el primer A350-1000 de la aerolínea, que cuenta con iluminación ambiental en la entrada de pasajeros, transformándola en un exclusivo salón y bar para clase premium durante el vuelo.

Los ambientalistas aplaudirán el premio por reducción de las emisiones de CO2 a Diehl Aviation, con su cabina ecológica que, en lugar de agua potable, utiliza agua del lavado de manos para descargar el inodoro, ahorrando hasta 550 toneladas de CO2 por año para un solo Boeing 787. También celebrarán la idea de PriestmanGoode, para reducir el uso de plástico en viajes aéreos con su bandeja de comida ZERO, hecha de materiales comestibles, biodegradables o reciclables.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.