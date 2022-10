Café de Mañana: XXII Aniversario Luctuoso de Fernando Gutiérrez Barrios

La vida política tiene memoria y también archivos; en ambos cajones siempre hay historias, vivencias, experiencias y hasta anécdotas.

Propios y extraños, de toda corriente e ideología partidista, sean católicos o cristianos, liberales o conservadores, todos o la mayoría en México, así como, en otros países de habla hispana se le reconoce como pilar del sistema político mexicano en el más amplio sentido.

El próximo día 30 de octubre, en pleno cambio de horario de invierno, es el XXII Aniversario Luctuoso del Ex Gobernador de Veracruz Don Fernando Gutiérrez Barrios, llamado el hombre leyenda; el caballero de la política, entre otros adjetivos que se han escrito y dicho en varias décadas en torno a su figura.

Sin duda, se trata de un personaje de los recientes 70 años. Querido y respetado en todos los sectores de la sociedad.

Los que conocían a Gutiérrez Barrios le atribuyen que decía; el Binomio perfecto, es “la inteligencia y la voluntad”, pues si un hombre era inteligente, pero no tenía voluntad va destinado al fracaso, si el hombre que tiene voluntad y persevera se puede tardar mucho, pero también puede lograr sus objetivos, más sin embargo, si el hombre tiene el binomio perfecto inteligencia y voluntad, es muy probable que consiga el éxito y pronto.

Así como esas se oyen y dicen muchas otras citas de quien fuera Gobernador electo de Veracruz (1986 – 1992), y que al segundo año dejó el mandato para ir a ocupar la SEGOB en el sexenio naciente de Carlos Salinas de Gortari.

Así pues, octubre tiene nexos con la mujer por el combate al cáncer de mama y nos lleva aquí a recapitular lo que dijo en un discurso, en el que entregó el premio La Mujer del Año 1989, a Beatriz Paredes Rangel (hoy Senadora de la República y abierta aspirante a la silla presidencial en 2024), “México es un país pujante moderno y progresista, donde no puede hablarse de justicia, si a la mujer no se le da voz y activa participación”. La mujer no ha rivalizado con el hombre, sino que han complementado y afianzado sus acciones.

Personalidades como el economista y también Gobernador Agustín Acosta Lagunes lo designó “el caballero de la política”.

Don Fernando decía que la democracia es un sistema político, igualitario y justo. La democracia es un régimen jurídico, es un estilo de vida que asegura a todos los mexicanos el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y el derecho a la salud.

Sostuvo que los derechos sociales son el complemento de todas las garantías individuales y señalan la obligatoriedad de proporcionar, a través de nuestras instituciones, todos los elementos y más indispensables para que se realice el ser humano con la aplicación irrestricta y concreta de la justicia social.

La presencia y ausencia de Fernando Gutiérrez Barrios sigue y seguirá siendo histórica hasta en series de televisión.

Tengo la impresión que fue un hombre de poder en momentos de reglas claras y escritas, y también no escritas, pero de caballeros y dónde el respeto -como buen seguidor de la doctrina de Don Benito Juárez- prevaleció.

Gracias a sus amigos y colaborares que me distinguen con platicarme de Don Fernando Gutiérrez Barrios (QEPD).

Abrazo en la distancia a toda su familia y cercanos.

Un café con doble carga

Toda acción cívica es abierta, por lo que amistades, colaboradores y cercanos a Fernando Gutiérrez Barrios, habrán de colocar Ofrenda Floral y montar Guardia de Honor a las 11:00 horas el próximo día domingo 30 en el Monumento que se ubica en el Parque El Quiosco, y que se ubica en la cuchilla que hacen las calles Gobernador Herrera Tejeda, Popocatépetl y Av. Justino Sarmiento en Xalapa, Veracruz.

¡ ES CUANTO !

enriquezambell@gmail.com

Por José Luis Enríquez Ambell

