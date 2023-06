Café de mañana: Urge revisar perfil psicológico en sector educativo de Veracruz

Leer, ver, oír y enterarse de información que se comunica en los medios y las redes en torno a investigaciones así como, a acusaciones de Maestros, Maestras y Trabajadores Administrativos del Sector “Educativo por presuntos hechos de connotación sexual” es preocupante, ante la posibilidad de que estemos topando de frente a un estado de degradación general y quizá de peores niveles de descomposición social.

Pobres niños y niñas, jóvenes varones y mujeres sin una salida al futuro ante los vaivenes que enfrentan en su entorno escolar en Veracruz y el País.

Los exámenes de conocimiento para el acceso laboral y en el sector educativo requiere de manera inmediata – eso creo y pienso – de una revisión más allá de los intereses de los grupos sociales y administrativos que hasta parecen encubrir a culpables – lo que también es un delito – pues pareciera que estamos frente a la figura de depredadores sexuales y esto será mejor prevenirlo y no simplemente administrar el problema, lo que no se podrá resolver, si ni siquiera se intenta atajarlo.

En recientes años se vienen observando manifestaciones de padres y madres de familia afuera de escuelas primarias y secundarias – al menos – e incluso hasta en preescolares exigiendo justicia para sus hijas e hijos víctimas de violencia sexual por el personal escolar,- docente y administrativo,- y “este fenómeno se ha venido intensificando, lo cual lleva a encender focos de alarma para la mayor atención, urgente e inmediata de todos.”

El fomentar la prevención, a través de la educación sexual con un abordaje de derechos y de acuerdo a la edad así como, trabajar con los niños desde que son pequeños ayuda, pero no resuelve, de ahí la necesidad de profundizar en la estructura normativa y administrativa del sector educativo, antes de buscar que sea la FGE la única que intervenga. p

Los niños deben saber que nadie puede tocarlos en sus partes íntimas y que si alguien lo hace, lo deben decir a una persona de confianza, pero se puede y debe ir más allá si desde las áreas de Recursos Humanos en el piso de la Oficialía Mayor, Dirección de Administración y homólogas en el sector educativo oficial y particular se atiende el perfil psicológico de a quienes se les contrata.

Ahora que viene la época de verano y al mismo tiempo el periodo vacacional largo, podría aprovecharse mejor en obras de conservación y mantenimiento escolar, y procurar que espacios como los baños, las canchas, infraestructura, iluminación y lo que genere seguridad y privacidad se mejore, pero no será suficiente si se deja de mejorar los procedimientos de evaluación y selección del personal no solo de conocimiento sino también del perfil psicológico para evitar dejar a los niños solos y de frente a conductas que quizá sean violentas, tengan adicciones u otras manifestaciones de conducta graves e incluso, hay factores ambientales que alteran a la conducta humana, pero de ninguna forma se justifica o perdona una acción indebida y mucho menos en contra de menores.

“Los niños y las niñas, los jóvenes de ambos sexos son el músculo social más vulnerable y se les debe cuidar siempre y por todos.”

Todo cese laboral y de trabajo es una ruptura definitiva del vínculo entre el empleado y el empleador, y conlleva a que termine la obligación del empleador de abonar y hacer pagos por remuneración, y del trabajador de continuar prestando sus servicios. Pero en términos de un delito sexual, no puede ni debe terminar el hecho nada más ahí como se anunció en días pasados por la SEV; “cesando a los depredadores sociales.” En concreto, los esfuerzos de Roberto Zenyazen Escobar García y Verónica Hernández Giadáns, no serán suficientes, pues esta tarea además de voluntad requiere de capacidades colegiadas al no ser una misión individual, “si es que se desea atender y erradicar, y no solo administrar el problema.”

Creo que no solo la SEV y FGE deberían irse sentando a revisar el asunto de acoso sexual escolar, habrá que decirle se pongan las pilas a instancias como; DIF, SESVER, SSP, CGE, CEDH, CEAPP, IVM, entre otras más, e incluyendo al Congreso del Estado a través de sus comisiones legislativas permanentes y quizá crear una Comisión Especial – pero que sea útil y no esté de adorno como casi todas las especiales – pues “será peor no hacer nada pudiéndolo hacer” para así atender un tema sensible y que requiere seriedad de toda la sociedad iniciando por los tres niveles de gobierno y en donde organismos autónomos y sector privado también deben y puede participar y aportar.

Todos los medios masivos relativos a la comunicación incluyendo también a los portales formales y redes sociales, pienso que podrían estar representados en una mesa creada interinstitucional y multidisciplinariamente, y dónde además, todos los organismos del sector privado sean considerados y enriquecer la atención de este problema que va creciendo.

El acosamiento sexual escolar y en todo sitio a los menores de edad, debe llevar a promover en todos los pisos de la sociedad; “la cultura de la denuncia.” ¿O no?

Estos casos de acosamiento y abuso sexual escolar y extraescolar ya se ha extendido a plazas comerciales y hasta en oficinas públicas, e incluso no debería extrañar que se presenten en hogares o seno familiar de núcleos que parezcan ordinarios y ordenados. Las faltas a menores como a las mujeres – adultas y menores – sin omitir hombres, no suele tener fronteras para los depredadores sociales.

Estos temas no deben politizarse ni llevarse al olvido como parece ha sido el asunto de violencia de género del regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz.

