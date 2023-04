Café de mañana: Rocío Nahle evitará apagones en Veracruz

El anuncio que Doña Rocío Nahle García, Secretaria de Energía del Gobierno Federal, acaba de hacer en el puerto de Veracruz, parece encender el switch que iluminara mejor para solventar añejos problemas en la conservación y el mantenimiento de las redes de CFE, y quizá hasta eliminar los apagones.

Además de resolver las afectaciones al comercio y hogares como al sector del turismo y los servicios en el día, tarde o noche viene a contribuir al abatimiento del riesgo y peligro a la población en el orden de la inseguridad, este anuncio.

Sean recursos aplicados de acuerdo al Paquete Económico aprobado para el ejercicio 2023 o “adicionales” para el primer semestre, bienvenidos sean, y ojalá se complementen con la baja en las tarifas como ya sucedió en Tabasco.

Los apagones no sólo dependen de los bancos de transformación, sino de toda la infraestructura, que va desde la generación de energía hasta la entrega del fluido en cada domicilio. Es decir, pueden cambiar los transformadores, pero sino cambian – ejemplo – las estructuras; herrajes, aislamientos, conductores, etc etc etc, los apagones podrían subsistir, debido a la carga de contaminación y otros etcéteras.

Esta erogación del Gobierno de la República no se ha precisado si está dentro de la inversión de 3,000 millones de pesos para favorecer la llegada de CONSTELLATION BRANDS a Veracruz, como en su momento dijo Manuel Bartlett, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y quien hasta habló de construir una subestación de potencia para garantizar el abasto del fluido eléctrico a la planta Cervecera, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, muy cerca del Puerto.

Doña Rocío Nahle, entendemos sabe que las redes secundarias y primarias de la CFE se caen a pedazos por falta de mantenimiento y conservación a través de trabajos a los circuitos que proveen de energía eléctrica en media y baja tensión, a toda la zona de distribución en Veracruz e incluso en nuestro querido Puerto México (Coatzacoalcos), así como, en otros puntos del estado.

Debe reconocerse que por el alto nivel de corrosión natural en zonas de costa y frente al Golfo de México y sobre todo en esta época de vientos, huracanes, ciclones, lluvias, suradas y algunas otras razones naturales, más tantos años sin mantenimiento profundo, el tema es más costoso, pero urgente también en su atención y solución.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

La enfermedad que en este momento presenta el Presidente de México, me parece que seguirá llenando “el espacio especulativo, de análisis, y rumorología popular y fifi”.Y todo ello, al reaparecer el Mandatario, quedará en el pasado.

DE SOBREMESA

La presencia de la Senadora de la República con licencia legislativa, Rocío Nahle, en la entrega de fertilizantes a productores de maíz y frijol, la coloca en el camino rural del campo veracruzano en la siembra a cosechar en el 2024 o sea, la Carta está echada.

UN CAFÉ PARA LLEVAR

El Titular de la SADER, Victor Manuel Villalobos, vino a Veracruz y le brindó “plataforma” en el solar veracruzano a su compañera de Gabinete Rocío Nahle. Ya veremos qué otros miembros más del Gobierno de la República aportan en favor de la causa

¡ ES CUANTO !

Por José Luis Enríquez Ambell

[email protected]

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ