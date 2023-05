Café de mañana: Rocío Nahle, es la única carta echada por Morena en Veracruz

Desde el cambio fijo del horario en el País, en este espacio, dije; “Sin energía no hay desarrollo y eso lo saben bien la Secretaria Rocío Nahle, el Presidente de México Don Andrés Manuel López Obrador y en el Poder Legislativo en su conjunto.”

Vienen a colación estás líneas, pues me parece que el Presidente como líder del régimen y Morena, ya definió Veracruz para la transición y el relevo del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y buscará continuar su proyecto de transformación en todos los frentes o sea, en entidades federativas y en el contexto del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo congresos en ambos pisos también, y todo lo que sea parte de las boletas electorales del 2024.

Recuerdo que Don Rafael Hernández Villalpando, hace algunos años, declaró en entrevista al Maestro Luis Velázquez Rivera, que “en política se gobierna con los amigos, no con los enemigos.” Y el actual Diputado Federal por Xalapa, en alguna ocasión que me permitió un café y charla en la que hice referencia a esas líneas y amablemente como ha sido siempre con un servidor – el y su familia – me añadió; “no hay otra forma para gobernar mejor que no sea esa, mi Querido José Luis.”

Pues bien, las cartas están echadas en Veracruz en términos de impulsar la candidatura de Doña Rocío Nahle al Gobierno del Estado en junio del año venidero, restando claridad para definir las fichas del tablero electoral en su conjunto para el 2024 en términos de senado, diputados federales y locales e incluso, estructura de campaña, aunque hay por el momento “suspirantes” más que “aspirantes.”

Mientras Morena muestra indicadores en favor de la aún Secretaria de Energía, la oposición anda con “autismo político” en términos de indefiniciones, lo que me lleva a sospechar que lejos de pelear la gubernatura, estarían por disponerse a buscar conformarse con hacer la lucha en distritos locales, federales y regiones específicas según sus músculos en las zonas de mayor influencia social.

En ese orden, Movimiento Ciudadano (MC) y su líder nacional el Senador Don Dante Delgado viene aumentando su posicionamiento en su narrativa, incluso por encima de los demás partidos de oposición, lo que puede favorecerle y pelear fuertemente a Morena la gubernatura en Veracruz, pero solos – hoy – no se ve que le alcance para ganar, pero podría alcanzar mejores números y espacios que los actuales, y es posible que arriba de los que ahora todavía se muestran más fuertes en municipios y distritos.

En síntesis, viendo a Coahuila y Estado de México por celebrar elecciones en unos días, creo que los partidos de oposición al régimen “parece” que han elegido construir para ir a las urnas siguiendo la estrategia de una coalición electoral bajo la premisa de sumar las fuerzas a su alcance, que les dé una especie de verdadera relevancia cómo contendientes. Sin embargo, cada uno tiene sus propios desafíos que los coloca en una situación inestable.

Un café con doble carga

Sin pronunciarme sobre el fondo de los asuntos que les imputen desde el poder, es evidente que el líder nacional del PRI está bajo asedio, es innegable que el PRD sufrió la migración de sus votantes a MORENA y también que el PAN está dividido al interior. Y en cuanto a la situación del Movimiento Ciudadano, se ve como el partido más cortejado, y que hasta ahora ha expresado que no quiere ir en coalición con los otros tres y quiere que así se le perciba.

De sobremesa

El discurso público de los actores de la arena política nacional y estatal, se ve distante a la razonabilidad. Ojalá no vaya por otras rutas y que nos aleje de la concordia y acerque a la discordia.

Un café para llevar

Se ha difundido por el Congreso del Estado que se analiza iniciativa que modifica el plazo de entrega de Cuentas Públicas Municipales.

¿Será en razón de requerir un mayor tiempo para hacer las auditorías y evitar una segunda etapa de valoración como ya sucedió ?

Un lechero light divorciado

Se nos afirma a la sociedad desde el Palacio Legislativo de Veracruz, que dialogan Congreso y Orfis sobre la viabilidad de la propuesta y el impacto que generaría en las actividades del organismo autónomo la modificación en el plazo de entrega de cuentas públicas municipales.

¿Si la obligación es llevar todo al día, para que esa modificación que no se ve como una acción transparente ?

Por lo anterior, confieso que por ahora tengo muchas preguntas sin respuesta.

¡ ES CUANTO !

Por José Luis Enríquez Ambell

