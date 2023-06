Café de mañana: repicar de campanas en el llamado de la iglesia

Justo el domingo 18 “Día del Padre” la Iglesia Católica en México -desde todos sus pulpitos y espacios- celebró misa haciendo un llamado en memoria de las víctimas de la violencia, pero también elevando plegarias y alzando la voz en favor de las personas desaparecidas y sus familias.

Desde hace mucho tiempo -años- la seguridad pública, procuración de justicia y administración de justicia en México no atraviesan por sus mejores momentos, se espera y desea que no aumente este desquebrajamiento social en las estructuras de tres pilares: la paz, la tranquilidad y el bienestar, en toda la población.

Los sonidos y toques de las campanas de las iglesias, todos tienen un significado diferente, pues los motivos por el que suenan no siempre es el mismo. Y debemos reconocer católicos y no católicos, que es una auténtica tradición en los edificios religiosos los toques de campanas, pero sus funciones por su significado resultan numerosas y variadas. Las campanas si repican de forma vigorosa y continuada reflejan la alegría entre la comunidad, y lentamente o de manera pausada, resulta muy triste. Hoy en día parece que no se está tan pendiente del toque de campanas, pero este martes pienso que sí habrá interés al llamado.

En esta ocasión, hay un llamado conjunto por el Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y la Dimensión Episcopal de Laicos, y el mensaje específicamente pide que este martes 20 de junio, a las 3:00 p.m. se repiquen las campanas de todos los templos y capillas durante un minuto.

El comunicado católico y el pronunciamiento de casi todos los sacerdotes y quienes ofrecieron misa el día domingo pasado, reiteraron que se pide unidad de la comunidad en su conjunto con el objetivo de unirse al clamor social por la justicia, como refrendo al compromiso de la Iglesia para construir la paz.

Toda muerte o fallecimiento consterna y a diario los medios y las redes nos muestran hechos que describen pérdidas de vida, y ninguna deja de ser una tragedia y a todos entristece, pero ahora la Iglesia – así lo entiendo – invita a reflexionar la importancia de que todos y juntos oremos por un minuto – tiempo del repicar de campanas – en favor del bien común, la paz, el bienestar, la armonía y la concordia entre la población.

Es inevitable decir y reconocer que la población mexicana -vive consternada por los hechos de violencia que a diario se conocen y difunden, pero que además no se aprecia que vayan a la baja ni tendientes a desaparecer como se desea, y por ello el llamado a la oración, es una ruta de unidad y solidaridad, características en la población mexicana. Además, las tragedias a todos entristece y unen en las plegarias muy independientes a la creencia política o incluso, partidista.

La fe con esperanza es característica de toda la población mexicana; y no sólo en quienes comulgan la religión católica. Ahora la jerarquía del catolicismo convoca a luchar contra la violencia en lo que parece una invitación para construir un México más seguro, y en donde todos podemos sumar con un granito de arena.

La población está en su derecho de querer y poder comprometerse o no en favor de la paz y hasta la reconciliación, a través de la oración u otra forma de expresión humana, pero al final de cuentas todas son respetables entre nuestra sociedad pues, todo suma y abona a favor.

Bien lo dijo doña Claudia Sheinbaum Pardo: es la hora de las mujeres. Y don Andrés Manuel López Obrador está edificando en ese sentido, como en su momento lo hicieran dos veracruzanos, donAdolfo Ruiz Cortines y don Miguel Alemán Valdés. Lo anterior, viene al caso ante la llegada de dos mujeres en el gabinete presidencial al relevo de dos varones. Salieron Adán Augusto y Marcelo, y llegaron; Alicia Bárcena Ibarra y Luisa María Alcalde, a la SRE y a la SEGOB, respectivamente.

Esta mañana de lunes llamó la atención a los viajeros y personal que circula desde temprano en el Aeropuerto Heriberto Jara Corona en Las Bajadas (Veracruz) el arribo de la Dra. Claudia Shiembaum, y a quien a su paso le saludaban diputados locales, servidores públicos, entre otros, en su camino a Tuxtepec, Oaxaca, en el

inicio de actividades de campaña interna por Morena al relevo presidencial. Batucada, sudor y abrazos se dejaron sentir entre los presentes.

Y mientras, en el Palacio Nacional se anunciaba el cambio oficial en la SEGOB por el Presidente de la República, en el corazón de los grandes movimientos del país- Cdmx- igualmente se comunicó el relevo del Director Técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Cocca, y la llegada de Jaime “Jimmy” Lozano, aunque esté en calidad de Interino. En el deporte como en la política, se debe estar más listo para salir que para llegar a tomar posesión.

Los anuncios políticos, sociales y deportivos en México continuarán ocupando espectaculares espacios desde este verano y hasta el 2024 al menos.

Y a río revuelto, ganancia de pescadores; se ven oportunistas y depredadores ante la escasez de agua y no sólo en la región Xalapa y Banderilla. El problema es que la tarea hidráulica se ha descuidado por años y la solución es compleja, más lenta y requiere de la intervención de autoridades en conjunto y más comprometidas con la ciudadanía, y eso demanda conseguir muchos recursos. Ahora bien, los alcaldes, liderean en el consejo de gobierno de las comisiones municipales de acuerdo a la ley estatal en la materia, pero solos; será casi imposible.

