Café de mañana: Ferrosur, Tramo Coatzacoalcos – Medias Aguas (Sayula de Alemán)

La obra ferroviaria y parte importante del (CIIT) Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, resulta una gran vía y especie de eslabón del proyecto integral de 4 partes; aeroportuaria, portuaria, el desarrollo industrial y “la férrea.”

Los tiempos parece estar ganándole a este proyecto de gran visión y quizá, la parte ferroviaria sería la que podría resultar tenerse a tiempo y en un tramo, no precisamente en su totalidad, y siendo así desfasaria la terminación de la gran plataforma logística que se sea y pretende con el CIIT.

Aún dentro de los atrasos, este Corredor como proyecto del Presidente de México Don Andrés Manuel López Obrador, lleva gran avance en términos de las vías de comunicacion entre Salina Cruz y Nuestro Puerto de Coatzacoalcos.

Y también debe decirse y reconocer que

los Puertos no han crecido en términos en dónde descargaran los cientos y miles de Contenedores y todas las otras mercancias, y si las zonas de nuestras escolleras, muelles o terminales de carga y descarga estan completamente saturadas con Barcos que quieren usarlos y a veces tienen y pasan varios días en espera de obtener un espacio que les permita movilizar sus cargas en el Puerto de Coatzacoalcos.

En el Puerto de Salina Cruz, Petróleos Mexicanos lo tiene ocupado con el 80 % de su capacidad y el otro 20 % se ocupa por mercancias de Oaxaca, Chiapas y estados aledaños. Y Por ahora se construye una escollera que necesita Nueve Millones de Toneladas de Roca Basaltica y quizá en este momento se han descargado Tres o sea, para este año esa obra parece que no estaría a tiempo en conclusión y operación, lo que evitaría dónde recibir un Barco Chino de Primera Línea, ejemplo.

Mientras en Coatzacoalcos todos sus muelles están saturados, y los 2 Ferro Muelles al igual en sus márgenes Derecho e Izquierdo están llenos. Y los muelles que se dijo habrían de construir en ejidos de las localidades “Guillermo Prieto” y “Colorado” y ni los terrenos se han comprado,- al menos que se sepa,- y pasar al otro lado del Río y a la altura del Puente Coatzacoalcos Uno y habria que quitarlo y seguir construyendo muelles, como lo recomiemdan los ingenieros, constructores y expertos en logística porturaria y ferrea, pero al menos hasta ahora, esos trabajos o no existen o al menos no se ven.

Mientras tanto que bueno que habrá una

ampliacion de la via en Oaxaca por que en territorio de Veracruz, todavia no hay nada. Y bueno también que amplien la carretera en Oaxaca por que en Veracruz en esos tramos tampoco no se aprecia suceda trabajo alguno de ampliación.

En síntesis, todo está bien en términos de lo que se dice por cuánto a avances, pero de eso a que el CIIT funcione este año o incluso en 2024 parece muy difícil que suceda, pues lo cierto es que los tiempos les han ganado al buen deseo y la planeación que hayan trazado.

Todo ello, sin contar los continuos paros en Oaxaca por diversas organizaciones privadas, campesinas y obreras en los tramos y colonias que no permiten el avance de las escolleras y terminales maritimas, que demoran la terminación de esas obras.

Hay mucho dinero invertido en el CIIT y ojalá se aproveche maximizando cada metro, cada peso y resulte una realidad concreta en el corto, mediano y largo plazo para el sur de Veracruz, el Istmo, Oaxaca y México.

Un café con doble carga

Los Ferrocarriles en México desde su historia del primer tramo ferroviario, viendo lo que hoy sucede en el tramo Coatzacoalcos – Sayula de Alemán (medias aguas) entre en el CIIT y Ferrosur, continua teniendo a Veracruz en la agenda del desarrollo y el futuro del País, y deseamos que todo sea para bien.

De sobremesa

El Secretario de Gobernación, Don Adán Augusto López, rechazó que la decisión del Gobierno Federal de intervenir tres conexiones o tramos de Ferrosur, que es propiedad de Grupo México, haya sido una expropiación; se trata, dijo, de una “ocupación temporal”. Y que necesidad habría de hacerlo por la noche ? En la odisea Penélope dice; “no destejan de noche lo que se te deje de día.”

Un café para llevar

Una cosa es la declaratoria de abandono y otra el decomiso por ser producto u objeto del delito, dicho esto en torno a la propiedad denominada el “Rancho Las Mesas”, con una superficie de más de 90 hectáreas, ubicada en Valle de Bravo, Estado de México.

Es por abandono, pues nadie acreditó la propiedad, lo que no justifica que sea producto de delito. Es por eso, un bien abandonado. Y ahora lo podrán vender y hasta rematar, y creo ya debe existir

un tirador o alma buena para adquirirlo.

Un lechero light divorciado

Ver a deportistas de alto rendimiento que buscan apoyo ajeno a instituciones creadas para promoverlos en busca de financiarse en competencias oficiales, cuando que el deportista solo debe ocuparse de hacer todo para prepararse sin preocuparse en otros temas relativos a la disciplina que desarrolla, resulta una vergüenza y urge revisarse más allá de quien o quienes estén al frente de los organismos públicos de gobierno.

