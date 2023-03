Café de mañana: El receso del estado mayor presidencial parecer terminar

La recta final del sexenio que encabeza Don Andrés Manuel López Obrador, lleva su agenda de lo rápido a lo veloz por las actividades diarias y ya el Ejecutivo se desplaza en sus recientes giras en el transporte que coordina el Estado Mayor Presidencial.

El EMP ha sido el órgano técnico militar que, entre otras funciones, auxilia en la obtención de información general al Presidente de México; planificando las actividades personales propias de su cargo y las prevenciones para su seguridad, además de participar en la ejecución de las actividades.

Desde 2018 se dijo y reiteró que el EMP “ya no existía”, “había desaparecido”, “ha sido eliminado”, pero se sabe también que legalmente eso nunca ocurrió. E incluso se sabe que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo que sí existe, es que el primero de diciembre del 2018, de acuerdo a un documento que emitió la SEDENA, y el General Luis Crescencio Sandoval, el EMP fue puesto en estado de “receso”.

Recordemos que ganada la elección presidencial de 2018 por Don Andrés Manuel, enlistó sus 100 compromisos de gobierno y el número 62 fue el relativo a la desaparición del EMP en términos de su Proyecto Alternativo de Nación.

Y ya como Presidente en funciones, reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial, ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar la respiración del presidente y su familia, “se extinguiría”. Y se dijo que por tres razones: 1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas; 2) El Presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría; y 3) El EMP había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Cuatro años después, sabemos que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus casi 10 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso” o sea, el Estado Mayor Presidencial no se extinguió y qué bueno que así sea.

Así pues, desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra “congelada” por “razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee. Pero no han querido y creo que lo han hecho muy bien, se les reconoce.

El Presidente tampoco actuó para que ocurriera, y aunque públicamente siguió insistiendo en lo contrario: que el Estado Mayor Presidencial ya desapareció, y ya dejó de decirlo, hace bien en moverse en las naves y equipo logístico a su plena y entera disposición, lo necesita y merece todo Mandatario de México, eso no es un delito o falta, al Presidente se le debe cuidar y proteger como lo que es: nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Las aeronaves del EMP siguen bajo el mando de la SEDENA y cuenta con una área específica para su administración: la fuerza aérea mexicana. El EMP tiene como característica, ser el único cuerpo militar en México que integra dentro de su estructura a miembros de las tres fuerzas armadas, es decir del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, amalgamando sus doctrinas particulares para lograr el cabal cumplimiento de sus funciones en torno al Presidente de México.

En las recientes giras del Presidente de México a Veracruz -cómo en Minatitlán- el arribo y movilidad del Ejecutivo y su comitiva fue en equipos militares. Y el EMP se debe mantener dentro del corral de las instituciones castrenses y con lineamientos que permitan sus funciones que le corresponden, pero sin abusar de sus recursos, de su influencia y poder como manda el Presidente

Los ataques con piedras e intentos de asalto o robos que se presentaron hace unas horas en la autopista Xalapa – Veracruz, a la altura de Plan del Río en el municipio de Emiliano Zapata, ya la policía había actuado en ocasión anterior, pero algunos Organismos Autónomos dijeron que no habían los elementos sólidos para señalar y les dejaron libres. Ojalá que los organismos autónomos sumen a favor de la sociedad en materia de seguridad, la inseguridad y todas las instancias deben atenderla.

