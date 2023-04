Café de mañana: El presidente contra Fox y la oposición

El Presidente de México, Don Andrés Manuel López Obrador, comenzó pasado el proceso electoral 2021 la transexenal carrera electoral del 2024.

Y arrancó atacando con todo y por todos los frentes posibles a sus adversarios y me parece que muy en particular al PAN, partido que en números es la más fuerte oposición que tiene e incluso sin dejar de torpedear al INE -árbitro de la contienda- y a quien logró no sólo disminuirlo sino, ir abatiéndolo poco a poco, escenario del que no se salvará el TRIFE también, entre otros organismos.

En ese sentido, parece caminar el tema de las aparentes licencias a empresas vinculadas al Presidente Fox para vender derivados de Cannabis, como lo asegura el Señor Presidente Don Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Poder Ejecutivo sabe que una oposición unida es veneno puro para la venidera contienda y no dejará de seguir su lucha por entregar el labaro patrio en San Lázaro a quien designe sucesor desde Morena para que aparezca en la boleta y gane en las urnas.

Las baterías del régimen continuarán en el camino contrario al PAN y quienes se muevan cerca del blanquiazul pues, la oposición identificada en un grupo de partidos y hasta ciudadanos abiertos en contra del régimen,- intelectuales entre otros activistas,- son el objetivo de los misiles que irán aumentando en pólvora explosiva para limpiar el camino que destruya las rocas y los obstáculos.

El Presidente hará todo -se entiende su misión responsable como Jefe político de Morena y el régimen- para evitar que el PAN oferte opciones mejores a toda la población frente a la inseguridad, el desempleo, falta de ingresos en las familias, y atajar a la oposición cercana, aunque él está por encima de Morena y en los cuernos de la luna, sabe que no estará en la boleta.

En el PAN su rival es el contexto interior, el PRI a la baja, MC quiere pintar aunque sea con figuras externas y el PRD anda en un estado restringido de conducta.

Las fuerzas regionales serán factor de suma o resta para los llamados partidos opositores a Morena, salvo que Morena los sume para multiplicar, no sería raro eso suceda.

Don Andrés Manuel está decidido a no dejar el cuadrilátero electoral para incidir en la sucesión y en todas las boletas del devenir y el Estado de México es ariete en la carrera del 2024.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

La infraestructura carretera en caminos de los Tuxtlas, está cerca de mezclar lo necesario para ser una realidad.

La industria del turismo regional en San Andrés Tuxtla transita por renglones de descanso, placer, el medio ambiente, la ecología, y de la mano a la protección y conservación de la riqueza de toda “la suiza veracruzana”, extraordinaria zona del sotavento.

La carretera número 180 en la costera del golfo y que se interna y cruza los tuxtlas, en donde sobresalen el volcán de San Martín y la Sierra de Pajapan y Soteapan (Santa Marta), montañas que están frente al golfo de México, y con un clima de precipitación pluvial que es toda una leyenda pues se dice que es la mayor entre la florida (EEUU) y Yucatán.

Actualmente la carretera 180 en manos de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) está en buenas condiciones.

Todos deseamos que lo anunciado por nuestro Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, respecto a la construcción del libramiento de San Andrés Tuxtla y la pavimentación con concreto hidráulico del tramo Juan Díaz Covarrubias a Cuatotolapan en el municipio de Hueyapan de Ocampo se concreten en los próximos meses.

DE SOBREMESA

La semana de Pascua, políticamente será cálida y dará de qué hablar en todo el solar Veracruzano.

UN CAFÉ PARA LLEVAR

El Partido Verde parece aprovechar la primavera para dar color en Veracruz.

¡ ES CUANTO !

Por José Luis Enríquez Ambell

[email protected]

