Café de mañana ciclones y huracanes para empezar el verano

La temporada comenzó oficialmente el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. Los problemas por la escasez de agua, y hasta los apagones, ante los vaivenes ocasionados por la falta de mantenimiento y conservación en forma oportuna a las redes de distribución de energía eléctrica de la CFE, estarían complicando a todos ante la llegada de ciclones y huracanes en el golfo de México y todo Veracruz.

El Centro Nacional de Huracanes ya comenzó a emitir pronósticos meteorológicos tropicales regulares el 15 de mayo, esto es, dos semanas antes del inicio oficial de la temporada, pues a pesar que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, describen históricamente el periodo anual en el que ocurre la mayor parte de la ciclogénesis tropical en el Océano Atlántico, cabe decir que la formación de ciclones tropicales o subtropicales en México, es posible se formen en cualquier época del año.

Y esto, en el caso de Veracruz, implica advertir y recordar que el Sistema y el Consejo Estatal de Protección Civil que integra el Gobernador, entre otras instancias más, y que lo preside de parte del Ejecutivo, es la titular de la SPC Guadalupe Osorno Maldonado, en calidad de Secretaria Ejecutiva, y pues todo hace presumir que habrán de tener quizá la actividad más intensa en lo que va del sexenio, y no sólo en la zona que mayor vulnerabilidad.

Lo anterior, invita a que todas las autoridades municipales tomen medidas preventivas para cumplir con los protocolos establecidos en la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado pues, el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos (CEPM) de la Secretaría de Protección Civil (SPC) tienen claro que la temporada de huracanes este año estaría por finalizar en noviembre venidero.

Y es que los ayuntamientos deben trabajar en la supervisión y elaboración de dictámenes, tanto de seguridad como estructurales, ante las fuertes lluvias que presumen expertos para las próximas semanas y meses – y se dice – que en prácticamente todo el territorio estatal.

De acuerdo con la oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de ONU, la Protección Civil debe ir migrando hacia una Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la cual centre esfuerzos en reducir el peligro y no sus consecuencias, como la Protección Civil en muchos lugares del mundo, “y donde sigue siendo reactiva y nos muestra que aún falta mucho por hacerse”.

Dicho de otro modo, todo lo que respecta a salvaguardar la integridad física de las personas y de sus bienes, nunca estará de más. y esta misión no sólo corresponde a las instituciones sino a la población en su conjunto o sea, a toda la sociedad, de ahí la importancia de que todos estemos alertas y organizados.

Las inundaciones de octubre en 1999 y el frente frío número 5, con baja presión y la depresión tropical 11, convergieron y desencadenaron uno de los peores desastres naturales en Veracruz y golpearon fuertemente a Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Papantla, Poza Rica y Álamo de manera desastrosa y en menor nivel a otros puntos e incluso dejo casi 400 personas fallecidas y una población afectada de casi 400 mil personas, en sus bienes materiales.

En el 2010 con el huracán Karl y afectaciones en 117 municipios – 68% del territorio veracruzano – más de 100 mil personas fueron evacuadas de sus casas y algunas se quedaron sin vivienda. Y se dijo que hubo un millón de veracruzanos damnificados por inundaciones y vientos huracanados, y 20 muertes a causa del desbordamiento de ríos. Y ambos estragos están en las mentes, corazones y recuerdos de los habitantes y sus familias.

Sin aire acondicionado en miles de hogares, ni luz o refrigeración para los alimentos y hasta sin agua por más de un día y frecuentemente en varios municipios de Veracruz, la aparición de los ciclones tropicales, encienden las alertas en casi todo el territorio, y son razones que nos debe llevar a estar atentos por los anuncios y recomendaciones que las autoridades nos provean y comuniquen.

Las áreas de Protección Civil enlazadas con otras instancias de los Ayuntamientos, no harían mal en ir ubicando recursos o apoyos circundantes e identificar a las personas e inmuebles, recursos materiales o espacios abiertos, susceptibles de favorecer a mitigar la emergencia.

La Ley de Protección Civil, su Reglamento, y las disposiciones administrativas en la materia, regulan los medios, las formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres naturales, atendiendo al principio de inmediatez. Y ante la desaparición del FONDEN, las autoridades no harían mal en prever este renglón en caso de necesidad, pues de no requerirse no habría problemas, pero será mejor no dejar de tenerlo disponible.

El calor infernal que padecemos en Veracruz y la falta de agua están costando vidas; podemos evitar mayores afectaciones ante los anuncios de nuestras autoridades de Protección Civil por la posible llegada de huracanes y ciclones, y que suelen manifestarse con tormentas a veces demasiado violentas sobre nuestra bendita tierra veracruzana.

Por José Luis Enríquez Ambell

