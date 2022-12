Café de Mañana

VACACIONES SIN RIESGO PARA OPERATIVIDAD DE EMPRESAS

El cabildeo es una actividad humana y profesional que además es remunerada al desarrollarla quien o quienes lleven a efecto, entendiendo que su universo objetivo es promover intereses que son genuinos, legítimos por su objetivo, sea para beneficio de personas físicas, una organización o colectividad a través de los órganos de Congresos Locales o de la Unión que al final impactan de una u otra forma en resultados.

Así pues, los empresarios hicieron su lucha y lograron el efecto buscado como resultado del esfuerzo, siéndoles a favor en el H. Congreso de la Unión, en torno del periodo vacacional de trabajadores y empleados, aunque parecía que iría al cajón de espera o hasta empolvada en el archivo, pero hicieron la tarea bien y a tiempo.

Lo cierto es que el dictamen legislativo de la reforma por las vacaciones que se discutió, salió dentro de los cálculos en las comisiones de Diputados e incluyo una modificación importante a la que se había aprobado en el Senado. Esto es, los trabajadores deberán tomar por lo menos seis de los 12 días de golpe. Y para el resto, tendrán que “pactar” o “acordar” con el patrón.

Desde que el tema llegó y se votó en el Senado, las asociaciones patronales casi en su conjunto, protestaron y hasta convocaron a reuniones – entre abiertas y no – para cabildear contra la posibilidad de que los empleados pudiesen tomar todos los días de forma continua, pero aduciendo el costo económico y que desde su óptica, esa medida supondría para pequeñas y medianas empresas, una fuerte erogación financiera, hicieron todo por atajar la idea original.

El cabildeo pasó también por el resorte del T-MEC de ahí que desde hace tiempo se planteó que México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el país que menos días de descanso por vacaciones ofrece a su sector laboral y con el tratado que se tiene con los países del norte da origen a este tipo de reformas, que por un lado benefician al trabajador y por otro, suele golpear a la iniciativa privada, y debe reconocerse que eso afecta a pequeñas como a las medianas empresas ya que el mínimo de vacaciones se eleva de 6 a 12 días o sea; el 40% de un mes.

Así que los artículos 76 y 78 de la norma laboral se han reformado a través del más amplio cabildeo y acuerdos, que muestra y demuestra que con voluntad todos pueden encontrar coincidencias en medio de las diferencias de enfoque político y que no deben confundirse con diferencias personales.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Miembros del gabinete hacendario y económico deberían proveer de la más objetiva información al Señor Presidente de México Don Andrés Manuel López Obrador, y quien anunció ayer; estamos viendo la forma de que el presupuesto para municipios sólo se utilice en obras de beneficio a la gente pues no invierten en drenaje, ni agua, no invierten en mejorar las calles, llegan los fondos y los utilizan para obras de relumbrón, hay partidas de capacitación que significan viajes y viáticos, debe de revisarse eso porque el presupuesto debe beneficiar a la gente, y esto será para el presupuesto del año próximo, no limitar la cantidad, al contrario, siempre hay un aumento, pero tratar de especificar en qué ejercer el presupuesto, por ejemplo…pero poner un límite en la compra de vehículos nuevos.

“Los colaboradores de un gobernante están para ayudarle, y lo que expreso de ese modo es un atentado a la Constitución, deben cuidarlo y no exponerlo dado que hay y existe libertad hacendaria, pero además, en la Ley de Coordinación Fiscal está muy claro que el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), debe destinarse a población en pobreza, así que señores servidores públicos deben ponerse las pilas por favor para ayudar a su Jefe.

¡ ES CUANTO !

Por José Luis Enríquez Ambell

