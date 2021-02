Buenos días: ¡Vaya, salió el sol!

“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre”, reza el dicho dando a entender: que todo como medida.

Hace unos días festiné lo bien que se sentía que entrara el “norte”, pero, la madre naturaleza exageró un poco en los muchos días que duró el frío.

Ha estado errático el movimiento

Realmente ha sido extrema esta estación invernal. Si habíamos experimentado fríos, pero lo que hubo en los últimos días, fue tardado el frío para irse. Apenas hoy apareció el sol e hizo un poco de calor. Que dicho sea pasó, estuve tomando cual viejito cascarrabias mis baños de sol. Para activar la “vitamina” D. Es recomendable, según me lo recomienda Juanito Romero. Ahí estuve acompañando a mi “Chihuahua” que es bien friolenta en la “toma” de sol. Ella apenas va cumplir 2 años, pero esa raza de perros es muy friolenta. Vieran ustedes lo bien que se acomoda en el mero solazo, hoy duró un poco más de lo habitual “bañándose de sol”, pues como digo en líneas anteriores, tenía varios días que no salía el astro rey ¡Pero hoy lo hizo! Y aproveché para tomar un poco de sol.

¡Todo con morderación!

Yo no soy muy adicto al sol, pero por recomendación de Juanitus, últimamente me aviento mis “baños”, como de diez minutos máximo cada sesión y no más, pues puede salir contraproducente en materia de salud de piel. Ahora caigo en la cuenta de cuando decía mi madre que “ya estaba uno como para que lo sacaran al sol”. Y muy cierto, a determinada edad, más de pasar varios días con frío, cae bien un breve “baño”.

¡Que conste hablamos del planeta, no del vecindario de a lado!

Fuera de toda duda, definitivamente se debe al cambio climático provocado por el hombre el que tengamos estos días extremos en lo que al clima respecta. La deforestación exagerada a la que hemos expuesto al planeta, con una tala inmoderada de árboles, sin que se siembren más, está agravando la situación A NIVEL MUNDIAL. Pues sería hasta irresponsable decir que México es el país en extremo talado del planeta, pero si está entre los que con más alegría le entran derrumbando árboles. Todavía peor aún ahora, que se está quemando combustóleo y carbón para producir electricidad. Eso no debió hacer jamás, pues contradice toda estrategia en favor de la naturaleza, que lejos de librarla de contaminación ¡Le estamos echando más!

Debe ser participación mundial

Se hace imperativo actuar cuanto antes en protección de la naturaleza, pues si ya la estamos dejando más que contaminada, con los siglos de echarle todo tipo de basura ¡Quemándola además! Imaginemos ahora cómo está quedando con los combustibles fósiles que por toneladas estamos usando diariamente en la generación de la energía eléctrica, en lugar de haber seguido los programas conservacionistas en favor de las energías renovables.

Esperemos no sea un cruento verano

En fin, solo esperemos que el verano no venga calurosamente cruento, pero eso es lo que sacamos por no ponernos de acuerdo en cómo actuar ante el calentamiento global.

Adelantaron la fecha

Los científicos tienen como el día “D” el año 2050 ¡Y creo tan feo se ha puesto el asunto, que lo acortaron para el 2030! ¡O sea, a escasos 9 años de distancia! Conste que es a nivel mundial, no de la casa de enfrente.

