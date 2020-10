BUENOS DÍAS

BUENOS DIAS

A continuación reproduzco un correo que me envió un amigo, cuyo contenido me parece de importancia para todos los que habitamos este país.

Clases de etimología

La palabra NÁHUATL, significa “lengua suave y dulce” y es hablado por más de un millón y medio de mexicanos. Si usted no ha escuchado hablar este idioma ¡Hágalo! Se sorprenderá de ver que no se equivocaron en llamarla así, pues su sonido se antoja “suave y dulce”.

Estas son algunas palabras de origen náhuatl que usamos a diario y seguramente usted no lo sabe: Apapachar.- Del náhuatl “apapachoa”. Esta palabra se traduce como “palmada cariñosa o abrazo con el alma”.

Mitote.- Del náhuatl “mitoti”, término que se le daba a una danza ahora extinta.

Cuate.- Tiene su origen en la palabra náhuatl “cuate”, que significa mellizo. Ahora lo usamos para referirnos a un amigo.

Tianguis.- Deriva de “tiyanquizcli”, que significa mercado.

Tlapalería.- Del náhuatl “tlapali”, que significa “color”. Ahora es utilizada para referirnos al establecimiento donde se venden pinturas y gran variedad de herramientas.

Popote.- Del náhuatl “popotli”, se refiere tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían que alrededor de la Gran Tenochtitlán.

Papalote.- Del náhuatl “papalotl”, que significa mariposa.

Comal.- Se refiere al objeto donde se cuecen las tortillas de maíz y proviene del náhuatl “comalli”.

Chicle.- Del náhuatl “tzictli”, que es la goma de mascar que emana del árbol de chicozapote.

Aguacate.- Del náhuatl “ahuacati”, que significa “testículo”.

Guacamole.- Esta palabra náhuatl que muchos usamos proviene de “ahuacamolli”, formado por “ahuacatl” aguacate, y “mulli” salsa.

Tomate.- La palabra de origen el “tomatl”, que significa “agua gorda”.

Elote.- Del náhuatl “eloti”, que significa “mazorca tierna de maíz”.

Esquite.- Proviene del náhuatl “izquitl”, que significa botana de maíz.

Chocolate.- Deriva del náhuatl “xocalatl” y es el alimento que se obtiene de mezclar el azúcar con la masa y manteca de cacao

Mezcal.- Esta palabra deriva de los términos “mexcalli”, palabra compuesta por: “metl” maguey y “xcalli” cocido.

¿Cuántas palabras usas en tu día a día?

De mi cosecha me permito incluir el nombre de nuestra nación.

Incluyo de mi ronco pecho la palabra “México”: Que significa “Lugar un el ombligo de la luna”.

Palabra que pronunciamos a cada rato y por lo regular se ignora su significado. Siendo que es el nombre de nuestro país; también viene del náhuatl. Es una palabra compuesta por los vocablos “metzi” que significa luna, “xictli” que significa ombligo o centro y el “co” el sufijo náhuatl para lugar.

TENGAN UN BUEN DOMINGO

Dejamos los chistes para la semana entrante.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.