BUENOS DIAS

“EL HUMO DE SATÁN HA LLEGADO AL ALTAR”

Les he platicado en otras ocasiones que estas palabras forman parte de una homilía dicha por Paulo VI el 27 de junio de 1972. Vinieron a remembranza con motivo de la detención del General, Salvador Cienfuegos; quien fuera Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

OJALÁ Y LOGRE PROBAR SU INOCENCIA

Nunca antes había sido detenido algún militar de tan alta posición en los EUA con motivo del narcotráfico. Obvio, se le tiene garantizada por parte de los EUA la defensa necesaria para probar su inocencia y ojalá y salga adelante el señor General, pues nunca antes el Ejército H. Nacional se había visto en esta posición. Y es necesario que pruebe su inocencia en virtud al alto cargo que él representó. Las H. Fuerzas Armadas Nacionales se han llenado siempre de gloria y tienen la confianza del pueblo de México, en virtud que todos sus integrantes son emanados del pueblo. Es una institución que se distingue por su característica de pueblo y por su honorabilidad, su honor y ser salvaguarda y recipiendarios de los principios fundamentales de nuestra mexicanidad.



ES MUY MALO PARA LA MORAL DEL EJÉRCITO.

Pero, es de mucha importancia el que esta señal de alarma ponga en alerta a todos, para desarraigar las frutas malsanas que están socavando el H. Ejército Nacional y de den a la tarea de deshacerse de ellas a fin de preservar el honor, la lealtad y el espíritu de servicio a la patria, características estas que son esenciales en su supervivencia.

El lema que viene en el Escudo de la H. Escuela Naval, que dice: “El que reprende debe ser irreprensible”. Así es y así debe de ser, por lo tanto hay que reforzar tal principio en las H. Fuerzas Armadas para evitar cualquier fisura o cualquier relajamiento en las costumbres, que dañaran a nuestras instituciones armadas.

QUE NO SE RELAJE LA DISCIPLINA

Es necesario también ver, si los EUA se convirtieron en la fiscalía de México, si van a ser ellos los de la iniciativa de detener a quienes han faltado a la ley en el país, pues Genaro García Luna tenía varios expedientes de investigación abiertos y fue hasta que los EUA lo detienen que se le empezó a investigar ¿Acaso no existe la ley para los altos funcionarios que delinquieron y/o se necesita el “aval” de los EUA para ejercer nuestra soberanía?

SIGUEN EN EL BOTE Y SIN DICTARLES SENTENCIA

Sobre el tema, no obstante quedó libre la ciudadana francesa, Florece Cassez, empezado el sexenio de Peña Nieto, su compañero se quedó en la cárcel ¡Y todavía no le dictan sentencia. Y ahora, Genero García Luna, su principal persecutor no 1 está en el fresco bote en los EUA (porque aquí era un próspero empresario, que en cuanto cayó al bote con los “primos” ¡En México empezaron a darse toda clase de señalamientos!) y su persecutor 2, Luis Cárdenas Palomino anda prófugo de la ley, sus víctimas siguen en el bote. ¿Están esperando las autoridades línea de algún lado para dejarlos libres, o que pasa con la justicia mexicana?

HAY QUE HACER LA TALACHA

Esto es algo que se debería de estar revisando desde el sexenio de Peña Nieto. No que hasta que caen en desgracia de los “primos”, se actúa en México.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]