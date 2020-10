BUENOS DIAS

¿TAN MAL ANDA LA PAZ EN EL MUNDO?

El Comité del Nobel decidió dar el correspondiente Premio de la Paz a una institución de la ONU: El “Programa Mundial de Alimentos”. Y digan lo que digan, significa que no encontraron en el mundo entero a un ser humano merecedor de este galardón. Lo cual sin duda alguna es indicativo de en materia de paz a nivel mundial estamos por la calle de la amargura.

SE ME HACE QUE NO QUISIERON TENTARLE EL AGUA A LOS ELOTES

O tal vez los del Comité del Nobel no le quisieron medir el agua a los camotes, no fueran quedar peor que el cohetero, pues les fueran a escarbar o a inventar algo ¡Y en la drema!, el Comité del Nobel fuera caer en el desprestigio por no habérselo dado al preclaro, ínclito, sobresaliente, destacado bienhechor de la paz mundial, hombre sencillo y humilde, quien ha hecho de la ayuda al prójimo un apostolado desde antes de ocupar su posición actual, dedicándose denodadamente en procurar la paz, no solo entre su amado, bueno y sabio pueblo, sino que globalmente ha dedicado su administración en construir la paz en su rededor, me refiero al siempre bien querido presidente Trump… Y decidieron irse mejor por la bajita y dársela a una institución de la ONU ¡No fuera a ser la de no te entumas y les pegaran baile!

LOS PALEROS QUE NUNCA FALTAN

Además, ha sido tal “su tarea por procurar la paz mundial”, que ya habían salido dos paleros en Noruega… ¡Perdón, digo dos fans de Trump a postularlo para tan grandilocuente galardón!, que dicho sea de paso, apenas y si le se le haría justicia a tal portento de dechado de virtudes, al ponerlo en el mismo nivel que La Madre Teresa de Calcuta y Rigoberta Menchu ¡No faltaba más! Me refiero a los dos entusiastas legisladores noruegos que lo habían propuesto, casi con lágrimas en los ojos. Pues apenas el 9 de septiembre el legislador Christian Tybring-Gjedde lo propuso y días más tarde el diputado Magnus Jabobosson lo nominó también.

¡IMAGINEN LO CONTENTO QUE ESTARÍAMOS LOS MEXICANOS!

Para empezar, nada más imagínense la cara de la mayoría de los mexicanos celebrando tal suceso ¡No hombre!, iríamos en procesión a los te Deums laudamus que se le dedicarían al ya Nobel personaje. Habría sido ocasión de tumultos por entrar a los templos a dar gracias al Altísimo por tan reconocida mención. Sin importar cuántos feligreses saldrían contagiados por el coronavirus.

Mínimo Gatell o Ebrard habrían pedido al Papa Francisco una indulgencia plenaria, incluyendo el detente correspondiente contra el Covid-19 para que no afectará a los feligreses en acción (y si no de seguro la inventan).

FUE POR EL SEGUNDO SUPUESTO

Me decanto definitivamente por la segunda opción ¡Segurito que por eso se sacaron el “Nobel de la Paz” de la manga los del Comité del Nobel! Y resultó galardonado el “Programa Mundial de Alimentos”.

CAMBIARÁN TODO PARA EL AÑO ENTRANTE, NO COMAN ANSIAS

Ni duda cabe que habrá cambios en el protocolo de asignación del premio y en lo sucesivo, para no andarse “con yeguas yendo y manadas trayendo”, por lo que respecta al Nobel de la Paz, los del Comité pedirán se prohíba a los súbditos noruegos en especial a los legisladores de dicha nación andén de boquiflojos.

EN TANTO QUEDA IN PECTORE

Así que a quien hayan tenido de candidato en el presente año, se quedará “in pectore”, aguardando nomás tantito al año entrante. No coman ansias.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.