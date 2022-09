Bereshit (Génesis)Parte I 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

156) Todos los que entraron a la tierra serían solo una imagen de la precedente, de la generación del desierto, pero no tenían un grado tan elevado como ellos porque no existirá ni existió una generación como aquellos primeros – la generación del desierto – a quienes se les mostró el resplandor del rostro de Su Señor, cara a cara.

157) Jacob estuvo con sus esposas durante su vida, con el cuerpo. Después de su muerte, su espíritu ascendió y se apegó al espíritu de Nukva. Moisés se separó de su esposa, Tzipora, en este mundo, y se apegó a ese espíritu de santidad, Nukva de ZA, con su cuerpo. Después de su fallecimiento, el espíritu de Moisés se apegó al espíritu elevado y oculto de lo alto, con Bina.

Todos los grados se apegan para iluminar como uno, iluminando a uno y otro. Aquellos que extienden de Bina – que tienen el valor del espíritu – a aquellos que extienden de la Nukva – que tienen el valor del cuerpo. El espíritu de Moisés es del Yovel, Bina, y su cuerpo es de abajo, de la Shmita, Nukva. El espíritu de Jacob es para apegarse a la Shmita, Nukva de ZA, y su cuerpo le perteneció a sus esposas de este mundo. Por esta razón, durante su vida, no pudo apegarse a Nukva de ZA, sino solamente después de su muerte. Moisés es lo contrario porque su cuerpo estaba en equivalencia con Nukva de ZA, por lo tanto, se apegó a Nukva de ZA, durante su vida y no después de su muerte, ya que su espíritu se adhiere a Bina y no tiene equivalencia en absoluto con Nukva de ZA.

158) Todas estas luces superiores tienen su forma abajo en la tierra, y todas están suspendidas en el firmamento del cielo, a través de lo cual iluminan a la tierra abajo, como está escrito, “Y los puso Dios en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra”.

Las grandes luminarias son dos nombres integrados como uno. Su perfección está en tres, y volvieron al uno, uno frente al otro. Dos nombres están integrados como uno – Matzpatz, Matzatz – ya que la Nukva está escondida en el nombre cuando está incluida con ZA en el mismo nivel, sin necesidad de recibir sus luces desde ZA. Su perfección está en tres porque ella no ilumina cuando está en el mismo nivel de ZA por carencia de vestimenta de Jassadim, ya que el Zivug del nivel de Jassadim en el Masaj de Jirik, la línea media que decide entre las dos líneas, la derecha y la izquierda, y las viste una en la otra, no ha sido revelado.

Por lo tanto, su perfección está en tres, tres líneas. Y una vez que hayan sido perfeccionados con tres líneas, dos de ellos retornan a uno, uno frente a otro, como está escrito, “El Señor es uno y Su Nombre, Uno”. Esto es así porque entonces el sol y las doce horas del día son extendidos, las trece cualidades de Rajamim, que son una. Y asimismo, la luna y las doce horas de la noche, las trece cualidades de Rajamim, que son una. Es un Nombre grabado e inscrito, integrado en la fe, ya que el nombre “Uno”, está grabado e incluido a través de las correcciones en la Nukva, que se llama “fe”. Esta es tan solo una preparación, pues al final de la corrección, el nombre “Uno”, será revelado solamente en la Nukva. Durante los seis mil años, aún no ha sido revelado solamente en la Nukva, sino ha sido incluido en ella, lo cual significa que será revelado, pero aún no ha sido revelado.

Hagamos al hombre

159) En el versículo, “Y dijo Dios, ‘Hagamos al hombre’”, existe un secreto, revelado únicamente a aquellos que Le temen. El Anciano de los ancianos abrió y dijo, “Shimon, Shimon, ¿quién es el que dice, ‘Hagamos al hombre’ de quien está escrito, ‘Y dijo Dios?’” “¿Quién es aquí este nombre ‘Dios’?” Cuando Rabí Shimon oyó que era llamado Shimon y no Rabí Shimon dijo a sus amigos, “Ciertamente debe ser el Creador de quien está escrito, “El Anciano en Días (Atik Yomin) se sentó”. Por lo tanto, ha llegado el momento de abrir ese misterio, pues existe aquí un misterio que no estaba permitido revelar, y ahora significa que hay permiso para revelarlo.

Se sabe que los misterios que fueron revelados a los sabios del Zohar, lo fueron a través del alcance de las luces de los grados superiores mediante la instilación. Hay Panim y Ajoraim (anterior y posterior respectivamente) en estos, es decir, ocultación y revelación. Según la medida del Panim del grado, así es la medida de su Ajoraim. La instilación de Ajoraim es un llamado y una invitación, para instilar los Panim. Es por esto que, a través de la medida de la ocultación de los Ajoraim que ellos alcanzaron, conocieron la medida de la revelación que estaban por alcanzar.

Rabí Shimon oyó que Él le llamaba Shimon y no Rabí Shimon. Esto quiere decir que la instilación de los Ajoraim, lo cual es el llamado, era tan poderosa que él perdió todos sus grados y se volvió una persona sencilla, Shimon el del mercado. Mediante esto, él reconoció que se trataba de un llamado y una invitación para un alcance muy elevado de Panim.

Es debido a esto que en seguida dijo a sus amigos, “Ciertamente debe ser el Creador, de quien está escrito, “El Anciano en Días (Atik Yomin) se sentó”, de quien no hay grado más elevado. Y dijo, “Y ahora significa que hay permiso para revelarlo”, es decir que ahora, se veía que él tenía permiso para abrir ese elevado misterio. A esto se alude en estas dos preguntas, “¿quién es el que dice?, ‘Hagamos al hombre’ de quien está escrito, ‘Y dijo Dios’” ¿Y cuál nombre de Elokim se menciona en este versículo – Elokim de Bina o Elokim de Maljut?

