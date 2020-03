AMAZON OFRECE SU SISTEMA PARA AUTOMATIZAR SUPERMERCADO

Jeff Bezos ha encontrado un nuevo éxito con sus supermercados Amazon Go, tanto que quiere vender el sistema al resto de grandes superficies, bajo el nombre de “Just Walk Out”, con lo que está revolucionando por completo la experiencia de compra de los ciudadanos. En sus supermercados semi automatizados Amazon Go no es necesario usar carritos, billetes ni tarjetas de crédito: solo entrar en la tienda, escanear el producto que queremos y salir “sin pagar”, pero Amazon nos cobrará en unos minutos la compra de nuestro “carrito virtual” y nos hará llegar los productos a casa o si tenemos prisa podemos llevarlo con nosotros en una bolsa que dan a la entrada.

Hay suficiente experiencia, pues el primer Amazon Go abrió sus puertas en Seattle a comienzos de 2018 y la propuesta resultó un gran éxito. Just Walk Out, un programa que permitirá a otras compañías acceder a la revolucionaria tecnología de Amazon Go para automatizar sus propios establecimientos, sin que sean franquicias de la tienda semi automatizada de Amazon sino de poner toda su tecnología, a un módico precio, al servicio de otras firmas que quieran cambiar su modelo de venta al público, en un nuevo sistema en el que la presencia humana es casi prescindible, solo siendo necesario personal para reponer las estanterías, verificar la edad en el caso de venta de bebidas alcohólicas o simples labores de información y asesoramiento.

La única diferencia entre los Amazon Go y los establecimientos que usen su tecnología será que los usuarios habituales solo necesitan escanear los productos con su cuenta de Amazon, y en la tienda ajena a la multinacional tendrán que usar su tarjeta de crédito al comenzar la experiencia de compra, tomar los productos elegidos y recuperar su tarjeta al salir. Habrá recelos sobre la privacidad y el exceso de información personal recabado por Amazon, pero esa es algo común en estos tiempos.

Amazon asegura que guarda la dirección de correo electrónico y la vincula a la información de la tarjeta de crédito, para cobrarle al cliente, y solo recopila los datos necesarios para proporcionar a los compradores un recibo exacto. Sin embargo, la web del programa no detalla quién gestiona los datos de los clientes ni cómo lo hace.

