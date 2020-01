Agenda 2030

TODA AYUDA SIEMPRE ES BUENA

Sobre todo para los viejitos, o sea, las personas mayores y sin recursos para hacer frente a las necesidades de la vida, pero que por fortuna hay personas que dedican su tiempo, amén de poseer disposición para atender a estos ciudadanos desvalidos que no tiene ni quien por ellos. Pero, analizando el asunto con detenimiento, sí tienen quien pudiera hacer algo por ellos, o sea, algún familiar, pero, se hacen puritita rosca y prefieren voltear para otro lado y olvidarse del compromiso, legal y moral que tienen para con quien siendo familia, no tiene nada ¡Ni comida! Había leído ya sobre el albergue de doña Nico, sito en José Herrera # 19, entre calle 7 y ocho. Col. Villa Rica, en Boca del Río. En donde ahora hay 90 ancianos que lógicamente necesitan de todo. O sea, comida, medicinas, cuidados, con otra gran tanda de etcéteras. Por lo que las personas de este local requieren del apoyo de todo tipo que la comunidad les pueda dar para la atención de quienes ya dieron todo y ahora no tienen nada.

UNA BUENA TAREA SOCIAL QUE LLEVA UN GRUPO DE ESTUDIANTES

Me platicó una amiga de la labor que se lleva en este lugar, lo cual, agregado a lo que he leído, es por demás loable. Algo así como una versión contemporánea de la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, aquí tenemos a un “prójimo” a quien ayudar. Por lo que no es necesario andar echando monedas a las alcancías para ayuda a los niños de África y mucho menos, sino que a escasos kilómetros, si no es que en propio vecindario están estos “prójimos” y sus auxiliares requiriendo y a gritos el apoyo que se les pueda dar.

AYUDA DE TODO TIPO, DESDE PAÑALES DESECHABLES, MEDICINAS, COMIDA, ETC.

Incluso, con la enorme ventaja de que en el momento en que ustedes quieran ver si su ayuda está siendo aprovechada como realmente debe ser, todo es cuestión de irse a dar una vuelta por el sitio donde están estos ancianos y tal vez, al ver lo que ahí se haga, no solo queden satisfechos de haber dado algo para estos desposeídos, sino que les entre el verdadero espíritu caritativo y se dé todavía más de lo que se había dado. Porque, en sitios tan lejanos como África, no hay modo de ir a constatar que la ayuda les llegue a aquellos habitantes, en cambio, aquí cerquita se está requiriendo auxilio en calidad de “para ayer”.

NO OLVIDEN QUE HAY QUE AYUDAR AL PRÓJIMO

En “Hechos de los apóstoles”: 20: 35, el autor de este libro del Nuevo Testamento, San Lucas, poniendo en boca de Pablo escribió: “En todo os he puesto el ejemplo de que trabajando así es como se sostiene a los débiles, recordándoos aquellas palabras que dijo el Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”.

¡NADA DE HACERSE ROSCA!

Por lo tanto, si se dicen seguidores de Jesús, aquí tienen, muy cerca, la oportunidad de pasar de la oración a los hechos, o sea: “Entrarle a Belén bailando” o, nada de prometer sino ayudar, siempre a ayudar.

La ayuda se recibe directo en el albergue de Doña Nico o los días sábados, en el grupo de primer grado de la Maestría en Administración del CUHM, ubicado en Ernesto Domínguez, entre Colón y Washington.

