Feliz Día del Padre

A esa persona especial, que siempre nos acompaña en cada momento de nuestras vidas:

Que siempre nos divierte con sus chistes y payasadas, con tal de vernos sonreír y tratar de hacernos ver, sentir y disfrutar el lado positivo, de cada momento de nuestro crecimiento.

Aquél que nos enseñó, junto con nuestras madres, a enfrentarnos a nuestros mayores temores, y a ser valientes, aprendiendo de nuestros errores y fracasos, por medio de golpazos, caídas, adquiriendo conocimientos, o también con el ejemplo que ellos nos dan.

Gracias a eso… Ya sabemos andar en bici, en moto, en carro, en transporte público, en cómo defendernos a nosotros mismos en caso de que nos encontremos en peligro o en una situación difícil e incómoda, a expresar nuestras emociones, en forma de palabras, cuando nos sentimos tristes y deprimidos, con tal de hacernos notar y evitar que nos hagan daño, así como también, aprendimos a cómo tratar a una persona y saber respetarla, en sus gustos y opiniones, ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos, abuelitos, tíos, madres, etc.

Te agradezco papá, por estar con nosotros cada día y cuanto más te hemos necesitado, por sabernos escuchar, cuando tenemos ganas de platicar con alguien, por consolarnos y apoyarnos, cuando hemos tenido días grises, o momentos en los cuales nos dan ganas de llorar o explotar de enojo, por darnos sabios consejos y aprendizajes para nuestro desarrollo, tanto personal, como laboral, e incluso, por brindarnos tanto cariño y amor en nuestras vidas, para que podamos vivir felices y con nuestras almas tranquilas.

Ser papá, ha sido para ti todo un reto enorme, no sólo porque has tenido que cuidarnos por tu propia cuenta, sino por el hecho de que nunca has perdido la paciencia.

Siempre has tenido fe y esperanza en cada uno de nosotros, nunca has dudado de nuestro talento y habilidad en nuestras actividades, si cometíamos un desastre, ahí estabas tú, siempre apoyándonos y animándonos en volverlo a intentar, con el fin de poderlo reparar y hacerlo funcionar.

En toda nuestra vida siempre nos has deseado la bendición y buena suerte, aunque nosotros ya sepamos defendernos y protegernos por nuestra propia cuenta algunas veces.

Gracias a ti te damos, por sostenernos de nuestras manos y protegernos cada día, aunque muchas veces ni siquiera te lo mostremos o te lo digamos, quiero que sepas que te vamos a querer por el resto de nuestras vidas.

Para nosotros, siempre serás el mejor de todos y el número uno, sin importar lo que otros digan, quiero que sepas que te amaremos mucho.

Aunque esté llorando mares y me cueste expresar mis palabras, quiero decirte que eres un papá muy alegre y divertido que ilumina mis mañanas.

Como tú no hay ninguno, para nosotros, serás único en el mundo.

Quisiera permanecer siempre a tu lado, ya que, gracias a ti, me enseñaste a ser un mejor ser humano.

A pesar de que no comprendemos muchas cosas, tu siempre trataste de explicarnos de la mejor forma con la práctica.

Me has enseñado a pelear toda la vida, ya sea con mis garras o a través de mis palabras.

Ojalá dios te permita vivir con nosotros eternamente, aunque ya no estés, siempre estarás en nuestros corazones y mentes.

Tus recuerdos y lecciones, vivirán en mi memoria y dentro de mi alma.

Te adoraremos tres millones, hasta las estrellas de ida y vuelta, o lo que haga falta, pero por favor no nos abandones, quiero que estés con nosotros, que nos dejes crecer a nuestros respectivos modos, pero nunca estando solos y sin ningún apoyo.

Estas palabras fueron difíciles de escribir, pero con algo de inspiración y ritmo, te lo pude transmitir.

Con tu ayuda y apoyo, fuimos siendo mejores, gracias por demostrarnos lo que está bien y mal, por brindarnos tanto amor y cariño incondicionalmente, por tenernos siempre presente en tu vida y tus locuras, por tu compañía y tu tiempo, cuando más lo necesitamos o lo tenemos imprevisto, además, de darnos sabios consejos y palabras de aliento.

En tu día especial, queremos que la pases súper genial, por eso te deseamos… ¡UN FELIZ DÍA PAPÁ!

