1520-2020 Quinientos Años del primer Virus. La primera epidemia (Variola major) y la última (Covid 19)

1520: Por mucho tiempo se ha creído que la población indígena en México antes de la guerra de la conquista de España sobre los territorios mesoamericanos era de 20 millones, y que más de un millón vivía en el Valle de México (unos 150 mil en Tenochtitlan, hoy ciudad de México).

Pero en el año 1600 la población indígena era de apenas de 1 millón, el impacto demográfico de la conquista española y la colonización fue por lo tanto una disminución en la población de más del 90% un desastre demográfico sin precedentes. No fueron las espadas españolas, ni los sacrificios humanos la causa, se ha identificado a la viruela en 1520 como la mayor responsable (Variola major, una variante del orthopoxvirus), pues la epidemia inicial arrasó en el centro de México a finales de 1520 matando a más de la mitad de los residentes de muchos pueblos y ciudades, incluyendo a Tenochtitlan, en tan solo dos meses. (Brooks, Francis J. (1993, “Revising the Conquest of Mexico: Smallpox, Sources, and Populations”. Jourdan of Interdisciplinary History, vol. 24, núm. 1 (verano), pp. 1-29.)

Los juicios radicales sobre las causas de la derrota azteca en 1520, y los “triunfos casi milagrosos” de los conquistadores españoles fueron en gran medida por el triunfo del virus de la viruela, la pandemia extinguió casi a la población de Mesoamerica, esto nos da una clara visión de que no podamos descontar o desestimar el impacto demográfico de las enfermedades que los españoles trajeron consigo, ya que existen fuertes indicios de que las epidemias de viruela y otras enfermedades devastaron a la población indígena durante la guerra de la conquista de México, y que más del 90% de la población disminuyo (de 10 millones a un millón), todo esto desde 1520 a 1600, en sólo 80 años, increíble, pero así fue, por los virus, hace 500 años exactamente. (Hassig, Ross (1985, “Trade, Tribute, and Transportation: The Sixtennth-Century Political Economy of the Valley of Mexico” and “Aztec Warfare”: Imperial Expansion and Political Control” Norman: University of Oklahoma Press).

Todo esto significa que debemos observar cuidadosamente la evidencia que existe sobre la viruela para ver con exactitud cómo afectó el curso de la guerra de la conquista de México, en particular si se combina con otros factores. Específicamente, el resultado de la guerra de conquista se puede explicar en gran medida por la intersección del factor de la viruela con el conflicto intestino entre los líderes aztecas y el papel que tuvieron los indígenas aliados de los españoles, quienes también se vieron afectados por las enfermedades epidémicas. El liderazgo azteca y luego el mexica fue interrumpido, el de los aliados indígenas fracturado, y las altas tasas de mortalidad abrieron la posibilidad de que advenedizos y arribistas desestabilizaran el escenario político de aquella época.

En resumen, la viruela, las matanzas, el hambre y la esclavitud constituyeron la razón que muriera más del 90% de la población indígena y española.

2020: Hoy se dice, se cree, se rumora que el virus Covid 19 fue creado en un laboratorio único en el mundo que está en China, el gigante asiático militar, científico y económico, creación del hombre para crear un virus.

Entonces yo pregunto quién creo el virus Variola major, una variante del orthopoxvirus en 1520? La respuesta es muy sencilla, lo creo el único ser viviente sabio e invisible en este planeta: La naturaleza y la evolución para adaptarse a la ingerencia del ser humano en destruirla.

Todo esto significa que debemos observar cuidadosamente y científicamente la evidencia que existe sobre el COVID 19, para ver con exactitud cómo afectará el curso de la economía y salud mundial, en particular si se combina con otros factores como la incompetencia y mentiras del gobierno de la República para ocultar información que debe ser pública porque hoy todos los mexicanos nos vemos afectados por esta enfermedad epidémica del Covid 19. El liderazgo del presidente de México y luego el de todos los poderes de la unión y los estados están interrumpidos por el virus, la empresas están fracturadas de muerte muchas, y las altas tasas de mortalidad que se están disparando desde hoy 19 de abril del 2020 abren la posibilidad de que advenedizos y arribistas desestabilizaran el escenario político mexicano.

En resumen, el Covid 19, las matanzas diarias de la delincuencia organizada, el hambre, desempleo, proyectos inútiles, negar la realidad, destruir instituciones, no aplicar la ley, adjudicaciones directas, no escuchar a los expertos y la falta de eficiencia de un gobierno que miente a su pueblo (el pueblo somos todos) constituye la razón que hoy no muera más del 90% de la población como sucedió de 1520 a 1600, todo esto por los avances de la medicina hoy 2020, pero si será la razón principal de que muera el 50% o más de la economía nacional en los siguientes 10 años, y eso es también una epidemia que se llama populismo, tan dañino como la Viruela o el Covid 19. Los virus son pasajeros, los males duran años.

Males o ciclos de la naturaleza?

