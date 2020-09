Sistema de 3 estrellas ha destruido su disco protoplanetario

Astrónomos han descubierto un sistema estelar que ha destruido su propio disco protoplanetario, es decir el anillo de materiales que se encuentra alrededor y sirve para la formación de planetas.

El sistema estelar en cuestión, GW Orionis, es particularmente volátil. Con tres estrellas en su centro, lo que una vez fue un disco protoplanetario uniforme y regular ahora está deformado y desalineado, según una investigación publicada el jueves en la revista Science.

Es un hallazgo inusual y podría ayudar en la búsqueda de más exoplanetas en otros lugares ahora que los científicos saben que los planetas podrían formarse en órbitas extrañas y únicas.

Imágenes del disco alrededor de GW Orionis, en emisión de polvo térmico (panel A y B) y luz dispersa (panel C y D). Imagen: Kraus et al., Science (2020)

Afortunadamente, el daño al disco protoplanetario no es tan grave como para que no se puedan formar exoplanetas alrededor de las tres estrellas. Incluso un anillo separado y desalineado todavía tiene suficiente material para crear potencialmente un mundo nuevo.

Alexander Kreplin de la Universidad de Exeter, y coautor del estudio, dijo en un comunicado; “Cualquier planeta formado dentro del anillo desalineado orbitará a la estrella en órbitas muy oblicuas y predecimos que muchos planetas en órbitas oblicuas de amplia separación serán descubiertos en futuras campañas de imágenes de planetas”.

Los científicos descubrieron que las tres estrellas, todas en órbitas desalineadas, podrían haber desgarrado gradualmente el disco. Pero otro equipo de la Universidad de Victoria cree que todavía falta una pieza: un exoplaneta formado en medio del desastre que sirvió como desencadenante del caos resultante.

Jiaqing Bi dijo en un comunicado; “Creemos que la presencia de un planeta entre estos anillos es necesaria para explicar por qué el disco se rompió”.

