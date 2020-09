Orfis no será cómplice de nadie: Delia González

“Porque en el Órgano de Fiscalización Superior, tenemos un compromiso para generar la confianza y la credibilidad que la ciudadanía requiere no tapará irregularidades ni será cómplice de nadie que haya ejercido indebidamente recursos público”, sostuvo, refiriéndose a la revisión de la Cuenta Pública 2019, la auditora general del ORFIS Delia González Cobos.



Cabe hacer notar, que dicha Cuenta Pública es la primera que corresponde a la actual administración estatal uy la segunda de los 212 ayuntamientos veracruzanos, pero –dijo- que en ninguno de los dos casos, se actuará por consigna y menos con preferencias para nadie. Delia González Cobos recalcó que el organismo a su cargo, tiene el compromiso para con el Congreso del Estado y la ciudadanía veracruzana de entregar resultados y ser muy escrupulosos en el trabajo que realiza y que es meramente de carácter técnico.

Aclaró que desafortunadamente desde el pasado mes de marzo, cuando inició la pandemia a causa del Covid 19, aunque ya se había iniciado la verificación en campo de la obra pública reportada por los ayuntamientos veracruzanos, este trabajo se tuvo que suspender y únicamente se hizo lo correspondiente, con la documentación enviada por las autoridades municipales, toda vez que esa información, por el grado de confidencialidad, no debía salir de oficinas.



González Cobos, aclaró que a la fecha se tiene un avance del 50 por ciento en la revisión de lo que es la deuda pública y un 30 por ciento en las auditorías a municipios, incluso por la pandemia, se suspendieron algunas otras actividades, entre ellas, un curso de capacitación para la aplicación de los recursos provenientes de los fondos federales.

También dijo que el propio Congreso del Estado, por tratarse de una situación emergente, concedió una prórroga al Órgano de Fiscalización Superior para la entrega del informe de resultados, misma que deberá ser a más tardar el 31 de enero del próximo año.

Por otra parte, al dar respuesta a pregunta, la titular del ORFIS comentó que se sigue integrando la carpeta de investigación respecto a la denuncia penal por presuntas irregularidades detectadas en la adquisición e instalación de 6 mil 476 cámaras de vigilancia en el bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por un monto de mil 116 millones de pesos, misma que se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), de ahí que esa carpeta esté en reserva, más no olvidada.

Agregó: “Hemos estado atendiendo los requerimientos de la Fiscalía General de la República y sabemos que la investigación sigue en integración, cada vez que nos han requerido documentación nosotros la hemos presentado”.

Aclaró que la denuncia penal ante la FGR se presentó porque se utilizaron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y se interpuso dos meses antes de que el Congreso del Estado decidiera no aprobar los Informes de Resultados de la Cuenta Pública 2018, presentada por el ex auditor general, y ordenara una nueva valoración.

En otro orden de ideas, la maestra González Cobos, negó que las reformas a los Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos, de Veracruz, que obliga a los tres poderes del Estado y a los órganos autónomos reintegrar los recursos no devengados, se esté reactivando la llamada licuadora para usar indistintamente esos recursos públicos no ejercidos; no es el caso volver a modelos pasados, enfatizó.

Aclaró también que con esta medida se cierra la puerta a la corrupción y la Secretaría de Finanzas y Planeación será responsable de vigilar la adecuada aplicación de esos recursos, cerrando se esa manera, la posibilidad de corrupció

