Tratamiento podría eliminar uso de quimioterapias en cáncer de mama

Un estudio liderado por científicos españoles descubrió que la terapia en algunos tipos de cáncer de mama puede ser desplazada por un tratamiento biológico.

El atratmiento biológico es un tipo de fármaco que se utiliza comúnmente para retrasar el uso de la quimioterapia. Ante esto, los científicos españoles experimentaron para probar si los fármacos podrían remplazar a la quimioterapia en pacientes con metástasis.

“El estudio comparó la quimio con el tratamiento biológico en combinación con el tratamiento hormonal en pacientes de alto riesgo de metástasis (que son 30-40% de los tumores hormonosensibles) y vimos que la eficacia es similar”, explican los científicos en una entrevista para BBC Mundo.

Según el estudio, las ventajas de eliminar las quimioterapias en los pacientes son muy variadas: “No se cae el pelo, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay diarreas. Como mucho puede haber un poco de cansancio y hay que seguir las analíticas porque a veces las defensas se pueden alterar un poco”, afirmaron.

Se detalla que el tratamiento consta de dos pastillas tomadas por seis meses administradas por vía oral. Una pastilla es el fármaco biológico y el otro es letrozol, un fármaco hormonal. Con esto ya no haría falta ir al hospital ni tampoco ponerse una vía intravenosa.

La única desventaja en comparación con otros métodos es que, por ser fármacos nuevos, tienen un valor más elevado.

