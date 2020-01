Tiroteo en el Fashion Show Mall de Las Vegas. Policías se movilizaron a una plaza comercial luego de que se registrara un tiroteo.

La noche de este miércoles, servicios de emergencia y autoridades se movilizaron a una plaza comercial en Las Vegas, Nevada, debido a una balacera.

Update: 3 people were shot at Fashion Show Mall. Injuries are not life threatening. LVMPD is questioning possible victims and suspects. Traffic is being shut down in the area as the investigation begins. pic.twitter.com/KBLpD5NVcQ

“El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas investiga un tiroteo ocurrido en el Fashion Show Mall y dos personas se reportan lesionadas. Hay oficiales en la escena y revisando la zona. Información preliminar señala que los sospechosos huyeron después del tiroteo antes del arribo de la policía”, indicaron las autoridades en redes sociales.

