Reporta china 3 muertos por extraño virus

Blue Monday.- El ‘lunes triste’, que tiene lugar el tercer lunes de cada enero, ha sido señalado como el día más deprimente del año.

Y, aunque la ciencia lo considera totalmente irracional, hay una multitud de personas que afirman es para ellos una realidad.

¿Qué es?

Fue en 2005 cuando el término comenzó a ser utilizado por Cliff Arnall, académico de la Universidad de Cardiff, quien creó una fórmula para determinarlo.

1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA

Dicha fórmula, que ha sido fuertemente criticada y ridiculizada por señalarse como “pseudociencia” cuenta con una serie de elementos considerados por Arnall.

“C” representa el factor climático; “D” las deudas adquiridas durante las fiestas; “d” el dinero que se cobrará a finales de enero; “T” es el tiempo transcurrido desde la Navidad.

De igual forma, “I” hace referencia al período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito, “M” las motivaciones que quedan y “NA” es la necesidad de actuar para cambiar la vida.

¿Cómo sobrevivir al Blue Monday?

Si bien los científicos del mundo han desestimado por completo la teoría del académico, alegando entre otras cosas que todos esos factores varían en el mundo entero e incluso dentro de un solo país, han coincidido en que el tercer lunes de enero se encuentra dentro de un periodo en que las personas están más susceptibles a la tristeza.

Por ello, te dejamos estos 5 efectivos consejos para sobrevivir al Blue Monday:

Mantente Activo

Si bien quedarse en casa a dormir y ver películas puede ser muchas veces terapéutico, no hay mejor remedio contra la tristeza que moverte.

Sal a caminar, ocupa tu mente, aventúrate a lugares nuevos incluso si son dentro de tu ciudad. Descubrir cosas nuevas del mundo y de ti mismo distraerá tu mente de sentimientos tristes.

Recuerda que la vida tiene altas y bajas

Es importante tener siempre presente que no todo es cuesta arriba, que todos pasamos por períodos tristes pero esto no determina nuestra vida en su totalidad.

Después de la emoción, dicha y descanso de las fiestas decembrinas, es normal sentir el peso de la realidad al volver a la rutina, la escuela o el trabajo.

Sin embargo, el mejor remedio para afrontarlo es usar tu determinación para alcanzar las metas u objetivos de este nuevo año.

Nuevos planes

El punto anterior y este van de la mano. Los nuevos planes que te hayas propuesto serán claves para arrancar el año motivado.

Recuerda que cada plan requiere de pequeñas metas cotidianas para llevarse a cabo. Planéalas y anótalas, así serás más consciente de cada paso que des hacia delante para cumplirlas.

Consiéntete

Cómprate ese postre que tanto te gusta, ve un rato a caminar al parque, llámale a tu mejor amigo o ponte una mascarilla antes de dormir.

Date un pequeño gusto para recordarte lo valioso que eres y ten siempre presente que la persona que más debe quererte, eres tú mismo.

No te predispongas

Al final, el Blue Monday sí es cualquier otro lunes, con el peso y la desidia que todos ellos pueden traer después del fin de semana.

No dejes que la predisposición tome las riendas de tu vida, haciéndote ver señales donde no las hay.

Pero nunca te quedes callado

No obstante, si independientemente a este día has sentido que últimamente tus energías bajan, te sientes triste constantemente o simplemente no encuentras la motivación necesaria, háblalo.

Busca una red de apoyo o más, tener buenos amigos es importante, pero un profesional siempre podrá darte un consejo mejor.

Toma en cuenta que todos los seres humanos necesitamos hablar de vez en cuando con un psicólogo que nos ayude y asesore para mejorar, no hay nada de que avergonzarse por acudir a uno.

