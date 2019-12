¿Qué sucede tras la aprobación del juicio político a Donald Trump? La respuesta está en el Senado, pues ellos tienen la facultad de destituir al actual presidente de Estados Unidos.

El órgano político, que es controlado en su mayoría por los republicanos, son el jurado que llevarán las reglas de dicho acto, el cual requiere 67 de los 100 votos para que se “condene” al empresario.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi announces that impeachment Article II is adopted, charging President Donald Trump with obstruction of Congress. https://t.co/OKFrXzweD4 pic.twitter.com/NUcPW3axJ8

— ABC News (@ABC) December 19, 2019