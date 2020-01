Pelosi presentará cargos la próxima semana para enjuiciar a Trump

Pelosi presentará cargos la próxima semana.- Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, declaró el día de hoy que la próxima semana entregará al Senado los cargos para abrir un juicio político -conocido como impeachment en inglés- contra el presidente Donald Trump.

El motivo del juicio radicaría en presionar presuntamente a Ucrania para su propio beneficio en la carrera electoral.

Afirmó Pelosi en un fragmento de la carta que dirigió a los demócratas, publicada este viernes por distintos medios de comunicación.

La Cámara Baja- dominada fuertemente por progresistas-, aprobó el pasado 18 de diciembre los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump.

El presidente es señalado por presionar a Ucrania para que investigara a quien fuera su rival político, el exvicepresidente Joe Biden.

El mismo que ahora se ha vuelto el precandidato de los demócratas para los comicios de noviembre de este año.

Aún no hay una fecha declarada para dicho juicio político, sin embargo, este deberá celebrarse en el Senado, compuesto en su mayoría por republicanos.

No obstante, no podrá comenzar hasta que la Cámara Baja nombre a los “managers of impeachment”, es decir, a quienes harán de fiscales en el proceso de destitución, miembros de la misma cámara.

Tras la designación de los “jefes del juicio político”, el siguiente paso será que Pelosi entregue de manera oficial los cargos al Senado contra Trump.

If Republican Senators move for a quick dismissal of the charges against the President, with no witnesses or documents, it will be because they are afraid of the truth.

Dismissal = cover-up#DefendOurDemocracy pic.twitter.com/umIRNjqopH

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 9, 2020