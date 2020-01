Madre asfixia a sus hijos y les canta canciones mientras los mata, hecho que ocurrió en Phoenix, Arizona, dentro de Estados Unidos.

Además, la mujer agregó que colocó sus cadáveres como si estuvieran durmiendo, según lo que informaron medios locales.

El Departamento de Policía local reveló la detención de Rachel Henry, de 22 años, la cual fue acusada por homicidio de tercer grado y tiene tres delitos relacionados con esto.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados por las autoridades después de recibir una llamada de emergencia procedente del lugar de residencia de la familia.

En ese momento, la madre, el padre y otro pariente de los menores se encontraban en el domicilio.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a Zane Henry, de 3 años, Mireya Henry, de 2 años, y Catalaya Rios, de 7 meses, sin signos vitales.

En la escena del asesinato, los agentes declararon muertos a los tres pequeños.

Las autoridades informaron que la familia se mudó a Arizona durante el verano desde Oklahoma y todavía no han proporcionado detalles sobre las posibles motivaciones del crimen.

Rachel Henry makes her initial appearance at the Fourth Avenue Jail in Phoenix. Henry is accused of smothering her three children to death. pic.twitter.com/FReEkIqpqq

— azcentral (@azcentral) January 23, 2020