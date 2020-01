Juicio político contra Donald Trump arranca, leen cargos en su contra, dos artículos de acusación que señalan al presidente.

El encargado de dicha acción es el demócrata en la Cámara de Representantes, Adam Schiff.

“Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, ha sido acusado de delitos graves”, leyó Schiff, nombrado fiscal jefe en este proceso.

Antes de continuar con la lectura de los cargos de los que le acusa la Cámara Baja: abuso de poder y obstrucción del Congreso.

La acusación contra Trump, el tercer presidente en ejercicio en ser sometido a juicio en la historia de Estados Unidos, fue oficialmente transmitida el miércoles al Senado.

El mandatario estadounidense deberá enfrentar dos cargos -abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Chief Justice John Roberts swears in senators as jurors for the impeachment trial. Via CBS pic.twitter.com/imJrLMDXy9

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 16, 2020