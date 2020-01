Juez ordena presentar pruebas contra García Luna

Greta Thunberg denuncia inactividad contra cambio climático. En su visita a l Foto Económico Mundial de Davos, que se realiza Suiza, recalcó su oposición al cambio climático.

Enfatizó la activista, que no se ha hecho nada contra el calentamiento global.

“Estamos luchando por el clima y por el medioambiente, pero si lo miran desde una perspectiva general, en la práctica no se ha hecho nada”.

Lamentó que la voz de los jóvenes no sea tomada en cuenta, “siempre me escuchan, pero la ciencia y la voz de los jóvenes todavía no están en el foco de atención”.

Thunberg, aseguro que los líderes del planeta se han rendido en la lucha contra el cambio climático.

Aseguró se han impuesto los intereses económicos ante las necesaria transición y respeto al medio ambiente.

“Me pregunto qué dirán a sus hijos ante este caos”, apuntó ante los asistentes al Foro Económico.

“Nada se ha hecho” en los últimos tiempos sobre la problemática climática, visión que comparten jóvenes en el mismo foro en Davos, exclama la activista.

Alzó la voz nuevamente en busca de herradicar el uso y extracción de combustibles fósiles, además de los subsidios que favorecen su utilización.

Previa a su participación, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el “catastrofismo climático”.

Y enfatizó en su participación, “no nos dejaremos dominar por los socialistas radicales”.

“Estos alarmistas siempre exigen lo mismo, poder absoluto para dominar, transformar y controlar cada aspecto de nuestras vidas”.

Rechazó las predicciones apocalípticas, ya que se han equivoca sobre el cambio climático, pues a decir del mandatario estadounidense, se han equivocado.

