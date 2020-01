Incendio en Alabama arroja varios muertos y 35 botes destrozados

Coronavirus en China: Trump ofrece ayuda. A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, freció ayuda a China ante la crisis del coronavirus.

Dijo que se encuentra en comunicación muy estrecha con su homólogo Xi Jinping, además de encontrarse muy vigilantes de la mortal neumonía.

Actualmente en los Estados Unidos, cuanta con cinco casos positivos del virus, tres en Iliinois, y no en California, Arizona y Washington.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020