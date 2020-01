Evo Morales llama a la paz, se retracta de su propuesta de crear milicias

Avión aterriza de emergencia por incendio en motor. Una de las pasajeras del Boeing filmó a través de la ventanilla a la maquinaria echando chispas.

La situación orilló a que equipos de bomberos atendieran al avión de United Airlines.

Después de la situación, la nave aterrizó de emergencia en el aeropuerto de origen en Newark (EE.UU.).

Se informó que fue a consecuencia de un fallo técnico ocurrido poco después de despegar este miércoles.

Un vídeo grabado por una de los pasajeros a bordo del Boeing 757-224 muestra llamas saliendo del motor derecho de la aeronave.

“Antes del suceso nada sonaba mal, pero cuando empezó todo, con cada chispa se oía un ruido parecido a un disparo”, comentó una de los pasajeros.

Otra pasajera tuiteó que esta fue “la experiencia más terrible” de su vida.

“El vuelo United 1871 procedente de Newark, Nueva Jersey, con destino a Los Ángeles regresó debido a un problema mecánico. El vuelo aterrizó exitosamente y los pasajeros desembarcaron”, informó la aerolínea.

United Airlines no proporcionó más detalles, pero en las redes sociales los pasajeros indicaron que habían visto el motor echar chispas antes de empezar a emitir llamas y fallar por completo.

La Administración Federal de Aviación estadounidense ha iniciado una investigación.

Los pasajeros, que debían salir de Newark a las 19:00 de la hora local, tuvieron que esperar hasta la medianoche para que los reubicaran en un nuevo vuelo.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O

— Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020