Estados Unidos agradece a México por frenar flujo migratorio del sur

Estados Unidos agradece a México.- El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, lanzó un polémico tuit que está dando mucho de que hablar.

En él agradece al gobierno mexicano, asegurando que se hace ahora mucho más de lo que hacía un año atrás para controlar a las caravanas que se mueven ilegalmente.

“Apreciamos que México haya hecho más de lo que hicieron el año pasado para interceptar a las caravanas que intentan moverse ilegalmente hacia el norte hacia nuestra frontera sur”, escribió Cuccinelli.

El funcionario adjuntó en su tuit una nota del periódico estadounidense Washington Post.

We appreciate Mexico doing more than they did last year to interdict caravans attempting to move illegally North to our Southern border: https://t.co/w63wrzIPsl

— Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) January 21, 2020