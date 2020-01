Coronavirus en Estados Unidos infecta a cinco personas más

Avión en Afganistán se estrella con 83 pasajeros, sin sobrevivientes, según lo que se reportó este lunes por la madrugada.

Al parecer, la aeronave con pasajeros chocó y se incendió en el distrito Deh Yak de la provincia de Ghazni, al suroeste de la capital afgana, Kabul.

Altos funcionarios del gobierno dijeron que el avión era operado por la aerolínea estatal Ariana Afghan Airlines.

Arif Noori, portavoz de la oficina del gobernador provincial en la ciudad de Ghazni y Sarwar Danish, vicepresidente de Afganistán, confirmaron la información de acuerdo con The New York Times.

“Un avión de Boeing perteneciente a la aerolínea afgana Ariana se estrelló en el área de Sado Khel del distrito de Deh Yak de la provincia de Ghazni alrededor de la 1:10 pm hora local”, informó Noori momentos después del suceso.

#Afghanistan plane crash: 🚨 More images of the crashed aircraft suggest it was a USAF E-11A (BACN)? Per USAF, E-11 BACN aircraft only operates in Afghanistan, from Kandahar Airfield. pic.twitter.com/aZMJTzio0P

— Asian Intel (@asianosint) January 27, 2020