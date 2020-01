Coronavirus en China: Ponen en cuarentena a 13 ciudades

Coronavirus en China: encapsulan a las personas, así lo muestra un video que se observa en redes sociales.

La crisis ha llevado a las autoridades de China a tomar medidas extraordinarias para contener el brote de la neumonía.

“Mi primo en Shanghai me envió este video. Aparentemente esto sucedió hoy: un viajero con fiebre alta de Wuhan entró directamente en una jaula de cuarentena”.

Este sería el primer video que muestre como las autoridades sanitarias chinas, realizan el primer contacto con una persona sospechosa del padecimiento.

Al momento la cifra mortal del coronavirus 2019-nCoV, es de 25 personas que han perdido la vida, mientras que unas 881, han resultado positivas a la enfermedad.

Los casos reportados fuera de la frontera de China se encuentran en Estados Unidos, Japón, República de Corea, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Tan solo en Estados Unidos, ya el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmo el segundo caso del coronavirus en territorio norteamericano.

My cousin in Shanghai sent me this video. Apparently this happened today: a traveller with high fever from Wuhan went straight into a quarantine cage.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/NtFoeHpRTn

— Adam Ni (@adam_ni) January 23, 2020