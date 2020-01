Coronavirus en China: Construirán hospital en 10 días. El gobierno de China ha iniciado la construcción de un nuevo nosocomio para atender a los pacientes del coronavirus.

El hospital tendrá la capacidad de atender a mil enfermos de la neumonía que azota al Gigante de Asia desde el 2019.

La fecha de la apertura es el 3 de febrero de este año, informaron medios estatales chinos.

El centro de salud gubernamental, será instalado en la ciudad de Wuhan, epicentro de la mortal enfermedad, que ya ha cobrado la vida de 25 personas en China.

Trabajadores ya preparan el terreno del nuevo hospital, que tendrá una superficie de 25 mil metros cuadrados.

El síndrome respiratorio agudo grave, ha obligado a que el gobierno vino, eleve sus acciones para enfrentar y controlar al coronavirus 2019-nCov.

Actualmente, los enfermos del coronavirus son atendidos en 61 clínicas en todo Wuhan, donde se atiende a la mayoría de las 830 personas que han dado positivo a la neumonía.

Actualmente, Wuhan y doce ciudades más se han puesto en cuarentena, poco más de 40 millones de personas no pueden salir de las ciudades, para contener la peligrosa enfermedad.

Huanggang, Xiaogan, Xianning, Huangshi, Xiantao, Enshi, Zhijiang, Chibi, Ezhou, Lichuan, Jingzhou y Qianjiang, son las ciudades que se encuentran aisladas.

Además, el gobierno de China ha cancelado las festividades del fin de año chino, por la presencia del coronavirus, además se analiza el cierre parcial de la Gran Muralla.

Here's one more look at the construction site for the hospital Wuhan is building to house 1000 #2019nCoV patients (shot via drone for @ChinaFile) pic.twitter.com/5q0uJZKVpM

— ChinaFile (@ChinaFile) January 24, 2020