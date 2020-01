Boris Johnson firma el Brexit y UK saldrá de la UE, según los términos del acuerdo que se ha llevado en los últimos días.

Johnson declaró que ahora el Reino Unido podrá “avanzar como un solo país”, sentencia que dio ésta tarde.

“Hoy he firmado el Acuerdo de Retirada para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero, honrando así el mandato democrático del pueblo británico”, expresó Johnson.

Mensaje que redactó en su cuenta de Twiter, fue acompañado con una fotografía del momento de la rúbrica flanqueado por dos banderas británicas.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020