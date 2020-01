Alumno de secundaria apuñala a dos compañeros, los hechos se llevaron a cabo en la ciudad de Texas, en Estados Unidos.

Tras haber atacado a sus amigos, el joven salió huyendo de la institución, todo esto aconteció hoy jueves por la mañana.

El vocero de la policía Rick Tomlin informó que la policía arrestó al alumno aproximadamente 30 minutos después del ataque de la 8 de la mañana.

Las autoridades confirmaron que el hecho se dio en la escuela secundaria Abilene, reportó la televisora KTXS-TV.

Médicos llevaron a las dos víctimas a hospitales en ambulancias. Se desconocía su estado.

Tomlin dijo que los tres estudiantes eran jóvenes de “unos 16” años, pero se negó a identificarlos porque son menores.

“Se presentó esta mañana, al parecer, y atacó directamente a las dos víctimas”, dijo.

Revelan quiénes son los padres del niño tirador de Torreón

Alumno de secundaria amenaza con matar a sus compañeros en Monterrey

2 students stabbed at AHS by another student in targeted attack @8am. Suspect captured off campus minute later. Victims taken to Hendrick MC. Increased police presence at AHS.

— Abilene Police Dept (@abilenepd) January 16, 2020