Abuelitos mueren el mismo día tras pasar 65 años juntos

Australia sufre tormentas de polvo; los incendios continúan. Las ráfagas de aire han registrado una velocidad de 94 a 107 kilómetros por hora.

Luego de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas y las fuertes lluvias que se registraron diversas zonas, Australia enfrenta ahora graves tormentas de polvo en su región sureste.

Mientras tanto en Nueva Gales del Sur como en Victoria, áreas afectadas por los incendios, se reportaron tormentas eléctricas, granizos, potenciales riadas y vientos que desembocaron en fuertes tormentas de polvo.

Un vídeo compartido desde Twitter, la agencia australiana de meteorología emitió desde el domingo pasado una serie de alertas sobre los nuevos siniestros.

El el vídeo en cuestión se puede notar cómo una de estas grandes tormentas cubre a Narromine, una localidad a 500 kilómetros de Sydney.

Day turns into night! Massive #DustStorms were captured on film yesterday in NSW (as seen in this video). Our blog explains the hazards of these storms: https://t.co/ZesOT9yIhK

