20 muertos hasta el momento por erupción de volcán en Nueva Zelanda

Australia lanza miles de zanahorias para alimentar animales desde diversos helicópteros.

Miles y miles de kilos de la hortaliza fueron arrojados para todas las especies que se encuentran en zonas afectadas por la ola de incendios que azotaron al país.

La noticia fue compartida este mismo sábado por el Ministro de Medioambiente de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, a través de su cuenta de Twitter.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020