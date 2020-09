El avión presidencial está averiado

La fábrica de Boeing Co. 787 Dreamliner fue revisada por la Administración Federal de Aviación estadounidense, (FAA, por sus siglas en inglés) en la inspección registraron fallos de calidad durante 10 años.

Según el Wall Street Journal, el fabricante de aviones produjo ciertas piezas en Carolina del Sur, las cuales daban resultados insatisfactorios en el fuselaje trasero, además de no cumplir estándares de ingeniería, en ésta condición se encuentran aproximadamente mil aeronaves entregadas a particulares y gobiernos desde 2011. Al respecto, Boeing dejó en tierra 8 ejemplares en tierra por tiempo indefinido ya que no cumplían los requisitos para el vuelo y el aterrizaje según la FAA, pues no quieren repetir el accidente de su modelo 737 en el que se perdieron 3 vidas.

Dentro de los aviones con piezas defectuosas se encuentra el N787ZA, un 787 Dreamliner con un valor estimado de 218 millones de dólares que adquirido el 20 de julio del 2000 por el ahora expresidente Felipe Calderón. El modelo era apenas el 6 de una línea que no triunfó el mercado, siendo la última para reempalzar al avión presidencial mexicano de 1987. Hoy, el N787ZA se llama “Jose María Morelos y Pavón”, en recuerdo del héroe de la independencia nacional, incluso su registro cambió rebautizándose como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).

Voló poco tiempo, desde febrero del 2016 fue utilizado por 2 años y 10 meses con apenas 214 operaciones. Desde 2015 nació la idea de vender la aeronave, ésto nacio en la consultora británica Ascend, quien fue contratada por el gobierno de Peña Nieto justamente para conocer su valor en el mercado de aquellos días. Al respecto, la consultora explicó que el valor entonces oscilaba entre los 158 MDD y los 174 MDD dependiendo de su vida útil.

