2 Empresas se bajan del Tren Maya

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Vidanta están fuera del proyecto del Tren Maya, así lo confirmó a El Sol de México el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

Jiménez Pons dijo que Asur ya no se encargará de construir la estación del tren que se planea para el aeropuerto de Cancún, la cual en principio había indicado que estaría a cargo del grupo de Chico Pardo, por ser ellos concesionarios de la terminal.

No obstante, el directivo aseguró que la obra va bien, incluso pese a que la pandemia les retrasó algunos temas de gestiones y movilización de personal, y que la próxima semana comenzará a verse mayor incremento en el trabajo de las empresas que trabajan en el tren, pero aceptó que todas tienen “pecadillos fiscales”.

Hoy se dará el fallo para el quinto tramo del tren, que va de Cancún a Tulum, el cual se prevé que sea otorgado a un consorcio encabezado por la firma inversionista BlackRock, que fue el único que envió una propuesta.

En la conferencia matinal del lunes, López Obrador reconoció que el grupo inversionista tiene “fama de abusar”, así como su amistad con Larry Fink, presidente del Consejo de Administración. Además, Olegario Vázquez Aldir, integrante del Consejo Asesor Empresarial del jefe del Ejecutivo federal, es partícipe de dicho consorcio con la constructora Prodemex.

El director del Fonatur rechazó que el Tramo 5 del tren no haya despertado interés. Recordó que una veintena de empresas y grupos solicitaron información de la licitación, pero al final no metieron una propuesta para competir, “quizás porque el consorcio de BlackRock presentó una Propuesta no Solicitada (PNS), y eso ya le daba ventaja”.

Sobre los señalamientos de grupos ambientalistas del daño que el proyecto ferroviario hará a la selva, Jiménez Pons los calificó de “hipócritas”, ya que sólo la tala ilegal está acabando con casi 80 mil hectáreas de selva y bosques en la región.

Incluso, recordó que el tren pasará por vías ya existentes y se crearán pasos bióticos, los cuales apuntó que fueron desconectados con la carretera Escárcega-Chetumal, sobre la que se montará la vía.

