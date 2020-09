Vocera de Las Brujas del Mar entre las 100 más influyentes de TIMES.

La revista Times dio a conocer su lista de las 100 personas más influyentes, en donde aparece la veracruzana Arussy Unda quien a sus 32 años funge como vocera del colectivo feminista Las Brujas del Mar. Unda es una activista de Veracruz que alcanzó la fama internacional en el Día de la Mujer de este año.

La protesta tuvo la intención de demostrar, la falta que harían las mujeres en nuestra sociedad. Esto para demostrar que en México, uno de los países más feminicidas de mundo, no existen políticas públicas que atiendan las alertas de violencia de género.

Su liderazgo le valió un espacio en la lista nombrada “íconos”, propuesta por la periodista Lydia Cacho.

Sin conocerla en persona, Lydia Cacho describió el trabajo de Unda diciendo. “Insiste en que las mujeres son las guardianas de nuestro país en ruinas. Somos nosotros los que somos asesinados, violados, desaparecidos, comprados y vendidos por los traficantes”. Uno de los logros del colectivo feminista Las Brujas del Mar fue enviar peticiones a la Cámara de Senadores solicitando la legalización del aborto seguro y gratuito. Un sistema de salud integral, una fiscalía especializada para la investigación de la violencia de género. Entre otros.

Te puede interesar:

Las Brujas, tristes y enojadas tras rechazo a despenalización del aborto

Brujas del Mar celebran resultados del Paro Nacional de Mujeres

Vocera de Las Brujas del Mar entre las 100 más influyentes de TIMES.

Mercadóloga de profesión, Arussy Unda conversó en exclusiva para El Dictamen en donde lejos de sentirse emocionada con el reconocimiento, se dijo intimidada con este nombramiento y confió en que servirá para conocer más historias y luchas de mujeres.

¿Qué se siente recibir esta mención del TIMES?

Intimidante. Contrario a lo que pudiera pensarse, no me emociona estar en el ojo público, esto pone mucha responsabilidad encima, sin embargo hay que hacerle frente y agradecer el reconocimiento pues es algo que históricamente a las mujeres nos cuesta trabajo obtener y más que nada creérnoslo, así que ando trabajando en eso último. Agarraremos el foco para darle luz a lo importante: La crisis de violencia contra las mujeres en México, recordando que el movimiento feminista no es una persona ni un colectivo, es la lucha por la liberación de las mujeres.

¿Crees que el reconocimiento ayude a mejorar la reputación de Las Brujas del Mar? ¿Qué su lucha tendrá mayor visibilidad?

No lo sé, espero que sí, espero que nuestra plataforma siga sirviendo para visibilizar las historias, proyectos, luchas y resistencias de mujeres en distintos contextos y que se sepa que aquí está abierta y en disposición para todas.

¿Consideras que el gobierno en turno está poniendo de su parte?

El gobierno está en negación, no reconoce la crisis de violencia contra las mujeres. Si bien, las mujeres nunca hemos sido prioridad en agendas de administraciones anteriores, la indolencia en las declaraciones actuales indigna. Tenemos más paridad que nunca, mayoría histórica en los congresos, a Olga Sánchez Cordero y otras feministas de trayectoria en puestos de toma de decisiones.

En redes sociales Las Brujas del Mar son constantemente agredidas por otras feministas ¿Por qué?

El feminismo es un movimiento muy plural. Es lógico que existan diferentes posturas e interpretaciones de lo que la lucha es. Nosotras debemos enfocarnos en lo que perseguimos que se supone es la liberación de todas las formas de violencia y opresión hacia las mujeres. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, y buscar los puntos de encuentro en vez de lo que nos divide.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.